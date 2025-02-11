Uzmanı sofradan eksik edilmemesi gereken yeşil sebzeleri açıkladı!

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Yeşil yapraklı sebzeler, lifli yapıları sayesinde vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Dr. Fevzi Özgönül, sofradan eksik edilmemesi gereken muhteşem yeşil sebzeleri sıralıyor:
ENGİNAR: Karaciğer dostudur. Antioksidan deposudur. Bağırsakları temizler.
BEZELYE: Protein, lif ve nişasta zenginidir. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları güçlendirir.
BAKLA: Protein ve vitamin deposudur. Kemik ve kas yapısını güçlendirir.
ISPANAK: Demir deposudur. Vücut direncini artırır. Diş çürümelerini engeller.