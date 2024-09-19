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Uzmanı sağlıklı kilo vermenin tüyosunu verdi: Makarnayı az az tüketmek sağlıklı kiloyu korur

Fazla kilo alma, obezite başta olmak üzere uyku apnesi, astım, diyabet ve hipertansiyona yol açıyor. Doç. Dr. Müge Arslan, sağlıklı kilo vermenin tüyolarını veriyor: Makarnayı yaşam tarzına adapte ederek az az tüketmek sağlıklı kiloyu korur.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Uzmanı sağlıklı kilo vermenin tüyosunu verdi: Makarnayı az az tüketmek sağlıklı kiloyu korur

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Kilo almanın temelinde yetersiz ve dengesiz beslenme ile hormonal değişiklikler ve zamanın ilerlemesiyle beraber metabolizma hızının yavaşlaması yer alıyor. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Müge Arslan, kilo almamak için yapılması gerekenleri sıralıyor. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Nasıl ki yetersiz ve dengesiz beslenme paralelinde obezite sorununu getiriyorsa, ortoreksiya nevroza denilen sağlıklı beslenme takıntısı sorunuyla da karşıyayız.

İdeal ağırlığında olmasına rağmen biraz daha, biraz daha, biraz daha ile gelip daha sonrasında çok ciddi bir sağlık problemine yol açan bir olay karşımıza çıkıyor. Bazı kişilerde vücut ağırlığı ideal olsa bile yine de biraz daha vermek istiyorum şeklinde yanlış düşünce oluyor. Beynin eğitilmesi denilen bir süreçten bahsediyoruz.

Öncelikle vücut analizi yapılıp, kişinin gerçekten kilo vermeye ihtiyacı var mı, yok mu? Bunun çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Daha sonra bir uzman eşliğinde yeterli ve dengeli beslenme önemli. İhtiyacı olmadığı halde kilo verme süreçleri beraberinde hormonal değişikliklerden tutun, sonu ölüme kadar giden çok ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor.

Arslan, "Makarnayı yaşam tarzına adapte ederek sağlığını bozmayacak şekilde pişirilme yöntemleriyle beslenme sürecine dahil etmek gerekiyor" diyor. Ekliyor:
Yıllarca makarna yiyen birine sen makarna yemeyeceksin demek gerçekçi değil!

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