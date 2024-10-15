Uzmanı rektum kanserinden korunmanın yollarını açıkladı

Kanser vakaları çığ gibi artıyor. Prof. Dr. Sezer Sağlam, rektum kanserinden korunmak için zeytinyağlı Akdeniz diyeti yapılmasını ve günde 5 kilometre yürünmesini gerektiğini söylüyor. "Kalın bağırsağın makata yakın olan ilk 12 cm olan bölümüne rektum adı verilir ve bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere rektum kanseri denir" diyen Sağlam, bu kanserin 35 yaştan itibaren sıklığının arttığını kaydediyor. Rektum kanserine yol açan nedenleri ise şöyle sıralıyor: Margarin tarzı dediğimiz sanayi tipi doyurulmuş yağlar, sigara, yetersiz çiğ sebze-meyve tüketimi, fazla kırmızı et yemek, yanmış, kömürleşmiş et yenilmesi ve genetik faktörler.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN