Uzmanı prostat ile ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM’e açıklıyor!

Prostat, adıyla bile erkekleri korkutmaya yetiyor. Erkeklerde 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkan bu sağlık sorunu ihmal edildiğinde kansere dönüşebiliyor. Bu nedenle uzmanlar erken teşhis ve tedavinin önemine değiniyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Altunoluk, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.

RİSK ARTAR

Bir salgı bezi olan prostat, mesanenin hemen altında yer alıyor. 18-20 gram ağırlığında olan prostat, çocuk sahibi olmada da önemli rol oynuyor. Çünkü cinsel ilişki sırasında çıkan spermin yüzde 90'ı burada üretiliyor. Prostat büyümesi, idrar yolunu daraltıp sıkıştıracak şekilde prostatın iç kısmındaki bezlerin büyümesiyle kendini gösteriyor. Bu bezler büyüyünce idrar akımı zorlaşıyor. 50 yaşından sonra erkeklerin yarısında prostat büyümesi görülürken, 60 yaşından sonra bu rakam yüzde 65'e çıkıyor. 80'li yaşlarda prostat elma büyüklüğüne ulaşıyor.

TEDAVİ ŞART

Prostat büyümesi, ilaçla tedavi edilebiliyor. Bu süreçte hastanın şikayetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Prostatın neden olduğu tıkanmaya müdahale etmek için "alfa bloker" ilaçları veriliyor.

Bu ilaçlar, hastada belli bir süre rahatlama hissi sağlıyor. Ancak zamanla tıkanmanın derecesinin artması nedeniyle açık ve kapalı prostat ameliyatları gündeme gelebiliyor. Prostat ameliyatında; kapalı ameliyatlar penis uç kısmından idrar kanalına girilerek yapılıyor. Prostatın iç kısmı parça parça kesilerek çıkarılıyor. Lazerde ise prostatın iç dokusu buharlaştırılıyor.

AİLEDE VARSA DİKKAT

Prostat büyümesi genellikle 50 yaşından sonra başlıyor. Ancak ailesinde özellikle prostat kanseri öyküsü olanların 40 yaşından itibaren düzenli kontrollerini aksatmaması öneriliyor.



BU BELİRTİLERE DİKKAT

- İdrar yaparken bir süre bekleme

- Sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissetme

-Gün boyu sık sık idrara çıkmak

-Mesanenin geç boşalması

- İdrar yaparken yanma hissi

-Sık oluşan idrar yolu enfeksiyonu