Uzmanı ösürüğe şifa balın 5 faydasını açıkladı!

Kalp sağlığını destekler: Bal, kolesterolün kan seviyelerini düşürür. Kalp hastalığını önler. Balın antioksidan ve anti-inflamatuar bileşikleri ateroskleroza (damar sertliği) karşı korur.



Yaraların iyileşmesine yardımcı olur: Araştırmalar balın yaraları tedavi etmenin popüler bir yolu haline geldiğini göstermiştir. Bir çalışma balın yanıklar, çizikler ve cerrahi yaralar gibi çeşitli yaraları iyileştirebileceğini bulmuştur.



Antibiyotik direncine karşı korur: Bal, antibiyotiklere ucuz bir alternatif olarak iş görebilir.



Öksürüğü yatıştırır: Bazı araştırmalar, balın çocuklarda öksürüğü hafifletebileceğini öne sürüyor.



Bağırsağı düzenler: Bal, prebiyotik özelliklere sahiptir.

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