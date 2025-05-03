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Uzmanı müjdeledi: Kısırlığa robotik cerrahi!

Çikolata kisti, miyom ve tüplerde tıkanma kısırlığa yol açıyor. Doç. Dr. Elif Ganime Aygün, hassas çalışılması gerektiği için başvurulan robotik cerrahinin anne olma şansını artırdığını söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025
Uzmanı müjdeledi: Kısırlığa robotik cerrahi!

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İnfertilite yani kısırlık, her 100 çiftten 10-15'inde görülüyor. Bu tablonun yüzde 30'u da sadece kadınlara bağlı sebeplerden kaynaklanıyor. Son yıllarda kadınlarda görülen infertilitenin sorumlularından biri 'ilerleyen yaş' olsa da jinekolojik hastalıklar da önemli sebepler arasında yer alıyor.

Öyle ki infertilite sorunu yaşayan kadınların yüzde 30-40'ından endometriozis (çikolata kisti), yüzde 20-25'inden de fallop tüplerindeki problemler sorumlu oluyor. Bu hastalıklarda bazen medikal tedaviden etkin sonuç alınamıyor ve tek çözüm cerrahi yöntem oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Elif Ganime Aygün, son yıllarda kadınlarda jinekolojik hastalıkların cerrahi yöntemle tedavisinde robotik cerrahiye artan sıklıkta başvurulduğunu belirtti.

Şunları söyledi: Robotik cerrahi, çevre dokulara zarar vermeden çalışmayı sağlıyor. Bu etkisi, özellikle yumurtalık rezervinin korunmasında, rahim zarının (endometrium) ve tüplerin hasar görmemesinde önem taşıyor. Açık cerrahiye göre daha az dokuya müdahale edildiği için sonrasında yapışıklık oluşma riski düşüyor. Böylece tüplerin açık kalma şansını artıyor. Mikroskobik seviyede dikiş atılabildiği için tüp onarımı gibi hassas işlemlerde yüksek başarı elde ediliyor. Tüp bebek veya doğal gebelik denemelerine daha erken başlanmasına imkan tanıyor.

TÜP CERRAHİSİNDE DE TERCİH EDİLİYOR
Özellikle endometriozis ve miyom cerrahilerinde çok daha hassas çalışılması gerektiği için robotik cerrahiye infertil hastalarda sıklıkla başvurulmaktadır. Tubal yani tüp cerrahilerinde de hassasiyet çok kıymetli olduğu için tercih edilen robotik cerrahi ile başarı oranı çok daha fazladır. Hatta tubal cerrahisi sonrası robot kullanımında doğal yollar ile gebe kalma şansı bile misliyle artmaktadır.

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