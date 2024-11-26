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Uzmanı mucize baharatları sıraladı!

Baharatlar, mutfaklarda uzun yıllardır kullanılıyor. Sağlığa faydaları ise saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, o mucize baharatları sıraladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Uzmanı mucize baharatları sıraladı!

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Baharatlar, mutfaklarda uzun yıllardır kullanılıyor. Sağlığa faydaları ise saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, o mucize baharatları sıralıyor:

ZENCEFİL: Bakteri ve virüslerin vücuda girmesini engelleyerek hastalanma riskini azaltır. Kas ağrılarını azaltır. Kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller.

TARÇIN: Kan şekerini regüle ederek kan şekerini düzenler. Kanın pıhtılaşmasını engelleyerek dolaşımı düzeltir. Böylece kolesterol de kısmen dengelenmiş olur.

KEKİK: Kalp ritminin düzenlenmesini sağlar. Kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Diş eti problemlerinde de kullanılır.

ZERDEÇAL: Bağırsak çeperlerini temizler. Bağırsağın iyi çalışmasını sağlar. Safra taşını engeller. Kemikleri güçlendirir.

KARANFİL: Fazla tüketildiğinde ağrıları azaltır. Ayrıca N3-N6 yağ asitleri barındırır. Bu da beyni güçlendirir. Dikkat dağınıklığını engeller.

KİMYON: Cildi düzenleyerek akne, siyah nokta, sivilce ve kırışıklıklarının tedavisine yardımcıdır. İçerdiği demir sebebiyle demir eksikliğinde kullanılır. Ancak aşırı tüketimi karaciğer ve böbrekleri olumsuz etkiler.

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