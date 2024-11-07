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Uzmanı menopozla ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı!

Kadınların korkulu rüyası menopoz, 40'lı yaşlarda belirti veriyor. Sıcak içecekler, stres ve alkol tetikliyor. Uzmanlar, unutkanlığın hastalığın en önemli habercisi olduğunu anlatıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Uzmanı menopozla ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı!

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Menopoz, kadın hayatında oldukça önemli bir yer tutuyor. 46-48 yaş arasındaki kadınlarda sıkça görülüyor. Op. Dr. Mine Fisun Ergül, menopozla ilgili bilgiler veriyor: Menopoz halk arasında adetten kesilme olarak biliniyor.

ATEŞ BASARSA DİKKAT
Adet gören kadınlarda bile bazen rastlantısal olarak yapılan tetkiklerle saptanabiliyor. Menopoz yaşının genetik ve çevresel faktörlerle bağlantılı olabiliyor. Menopoz klinik belirtileri adetten kesilmenin dışında ateş basması, terlene, depresif ruh hali, cinsel isteksizlik, yeme alışkanlıklarında değişiklik, kemik ağrıları, yorgunluk, kilo alma eğilimi, unutkanlık, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü olabilir.

Ayrıntılı muayene usg takiben yapılan laboratuvar incelemeleri sonrasında özellikle FSH seviyesinde artış, Estradiol seviyesinde düşüş bize menopoz teşhisine götürür. Ancak premenopoz döneminde tipik laboratuvar belirtileri olmayabilir. Tetkik sonuçları menopoz dese bile klinik olarak bir kadının 1-2 yıl adetten kesilmesi menopoz teşhisini kesinleştirir. Bu dönemde biyokimya testleri, mamografi, meme usg, kemik yoğunluk ölçümü bize verilecek tedaviyi planlamada yol gösterir. Yıllık düzenli paps smear kontrolleri de tedavide esastır.

KİLO RİSKİ ARTIRIR
Menopoz belirtileri 40 yaş altı gelişirse erken olarak tabir edilir. Uzun vadede tedavisiz kaldığında artmış kalp damar hastalıkları ve kemik erimesi riskini beraberinde getirir. Bu yüzden erken teşhis edilmelidir.

Eğer kontrendikasyon yoksa hormon replasman tedavisi yapılmalıdır. Erken menopoz etyolojisinde genetik faktörlerin yanı sıra kişisel ve çevresel faktörlerde mevcuttur. Anne teyze kız kardeş erken menopoza girdiyse risk fazladır. Zayıf veya kilolu bayanlarda, beslenme yetersizliği ve bazı kronik hastalıkları olanlarda erken menopoz riski fazladır. Bazen de cerrahi veya uygulanmış ilaç-kimyasal tedaviler sonrası erken menopoz gelişmektedir. Menopozun gecikmesi de kanser riskini artırır.

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