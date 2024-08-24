Uzmanı menopoz hakkında bilinmesi gerekenleri sıraladı!

Menopoz sonrası kadınlarda, hormonal dengelerin bozulmasına bağlı olarak; vücutta sıvı salgılayan bezler de azalıyor. Hal böyle olunca kuru göz şikayetlerinde artış meydana geliyor. Menopoza giren kadınların yüzde 10'u göz kuruluğu tedavisi görüyor. Ancak daha fazla kadının hastalığın farkında olmadan bu sorunu yaşıyor.

Prof. Dr. Barış Yeniad, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: Göz kuruluğu, gözyaşının yeterli üretilememesi, üretilen gözyaşının kaliteli olmaması veya çok çabuk buharlaşma olması nedeni ile oluşur. Göz kuruluğunun oluşumunda inflamasyon (iltihabi) süreçlerinin de rol oynadığı bilinmektedir. Tedavi edilmediğinde göz yüzeyinde kurumaya bağlı olarak ülser, ağrı ve çok ciddi durumlarda kornea olarak adlandırılan saydam tabakanın delinmesi ile görme kaybına yol açabilir.



- Göz kuruluğu kişilerin günlük aktivitelerini etkiler. Kitap okurken, bilgisayarda çalışırken, araba kullanırken ve klimalı ortamlarda gözde yanma, batma ve kızarıklığa sebep olur.

- Göz kuruluğu tüm yaş ve cinsiyetlerde görülmesine rağmen en sık 40 yaş üzerindeki kadınlarda görülmektedir. Bunun nedeni hormonlardaki değişime bağlı olarak gözyaşı üretiminin azalmasıdır. Daha ileri yaslarda menopozun oluşması ile birlikte şikayetler daha fazla rahatsız edici olmaktadır.

- Kuru gözün tanısı klinik muayene ile konulmaktadır. Gözyaşı miktarını ölçen kağıt çubuklar (Schirmer) takiplerde kullanılmaktadır. Göz kuruluğunun teşhisinde herhangi bir görüntüleme yöntemi yarar sağlamaz. Klinik tanı en önemli yöntemdir.



İLAÇLAR DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMALI: Göz kuruluğunun tedavisi ilaçlar yolu ile yapılmaktadır. Deneysel olarak oluşturulan cerrahi yöntemler su ana kadar etkili olmamıştır. Tedavide en sık kullanılan ilaçlar yapay gözyaşı damlaları ve merhemleridir. Sayısız çeşidi olan bu tur ilaçlar temel olarak eksik gözyaşının yerine konması prensibine dayanır. Küçük tüpler veya tek damlalık seklinde olan bu ilaçlar hafif ve orta düzeydeki göz kuruluğunda yeterli olmaktadır. Daha ileri klinik durumlarda iltihabi önlemek için kortizonlu ve bağışıklığı baskılayıcı (siklosporin) damlalar da kullanılmaktadır.