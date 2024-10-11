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Uzmanı meme iltihabı mastit ile ilgili önemli bilgileri sıraladı!

Mastit, memede şişme, ağrı ve kızarıklıkla belirti veriyor. Uzmanlar, hamilelik sonrasında daha çok görüldüğünü söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024
Uzmanı meme iltihabı mastit ile ilgili önemli bilgileri sıraladı!

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Meme iltihabı mastit, memede kızarıklığa, şişliğe, ağrıya yol açan iltihaplanma varlığı olup, emziren annelerde daha sık olmak üzere yaklaşık 20 annede bir görülüyor. Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, mastitle ilgili önemli bilgiler veriyor: Hormonların etkisiyle meme bezlerinde yapılan süt, süt kanalları yoluyla meme başına ulaşıyor. Mastitlerin en büyük sebebi süt kanallarının tıkanmasıdır.

1 HAFTADA TEDAVİ MÜMKÜN
Diğer nedenini ise meme başındaki çatlaklar yoluyla enfeksiyon gelişmesi oluşturuyor. İlk istenecek tanı meme ultrasonografisidir. Antibiyoterapi tedavinin ilk aşamasıdır. Gerekirse meme başından kültür alınarak uygun antibiyotik başlanır. Tedavi süresi 1 haftadan 1 aya kadar uzayabilir. Meme dokusunda apse geliştiği durumlarda ise mutlaka cerrahi drenaj uygulanır. Bebeğin sütten kesildiği durumlarda memedeki süt mutlaka uygun aparatlar ile sağılmalıdır. Memede kalan süt enfeksiyon kaynağıdır.

İŞTE RİSK FAKTÖRLERİ
Meme başında yara, çatlak bulunması.
Daha önce mastit geçirilmesi.
Memeye baskı uygulanması, sıkı sütyen gibi.
Sigara içmek.

HER GÜN 2 LİTRE SIVI ALINMALI
Bebeğin sık sık farklı pozisyonlarda emzirilmesi, emzirme süresinin iyi ayarlanması, her iki emzirme arasındaki sürenin uzun olmaması önemlidir. Sırayla her iki memenin de emzirilmesi lazımdır. Kişisel bakım önem taşımaktadır. Emzirme sonrası meme başının temizlenmesi, yara olduğu durumlarda antibiyotikli pomatların kullanılması uygun olacaktır. Annenin günde 1.5-2 litre sıvı alması sağlanmalıdır.

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