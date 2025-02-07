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Uzmanı kronik yorgunluk sendromuna karşı yapılması gerekenleri açıkladı!

Modern hayat, kronik yorgunluğa neden oluyor. Dr. Aynur Ketene, Akdeniz diyetini öneriyor. “Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Zeytinyağı tüketin” diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
Uzmanı kronik yorgunluk sendromuna karşı yapılması gerekenleri açıkladı!

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    Günde yedi-sekiz saat uyumanıza rağmen yataktan dinlenememiş olarak kalkıyor, kendinizi çok halsiz ve mutsuz hissediyorsanız dikkat. Çünkü bu kronik yorgunluğun belirtisi olabilir.

    Uzman Dr. Aynur Ketene, kronik yorgunluk sendromunun son yıllarda görülme sıklığının hızla yaygınlaştığını belirtiyor. Beslenme ve yaşam şekline dikkat çekiyor. Şu uyarılarda bulunuyor:

    HAZIR GIDA TÜKETMEYİN
    Toksinlerden kendinizi korumak için işlenmiş karbonhidrat ve şeker içeren paketli gıdalardan uzak durun. Cips, kraker, bisküvi yemeyin.

    EN AZ 8 SAAT UYUYUN
    8 saat deliksiz uyuyun. Çünkü uyku sırasında salgılanan melatonin vücudu temizleyip, dinlenmiş uyanmamızı sağlayan güçlü bir antioksidan hormondur. Melisa çayı ya da papatya çayı gibi rahatlatıcı çaylar tüketin.

    SİGARA VE ALKOLDEN KAÇININ
    Alkol ve sigaradan uzak durun. Kimyasal deterjanlar, florlu diş macunları ve parfüm gibi kozmetiklerden mümkün olduğunca uzaklaşın.

    BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZI KORUYUN
    'İkinci beyin' olarak adlandırılan bağırsaklarda gelişen sorunlar da kronik yorgunlukla ilişkili olabilir. Şişkinlik, kabızlık ve ishal yaşamayacak şekilde bağırsak sağlığına dikkat etmek gerekir.

    EGZERSİZ YAPIN
    Sporla birlikte endorfin hormonu salgılanır ve endorfin doğal bir ağrı kesici işlevi görür. Bu nedenle her gün mutlaka en az 30 dakika olmak üzere yürüyüş yapın. Toprağa basarak negatif iyon alın.

    AKDENİZ DİYETİ UYGULAYIN
    Günlük beslenme düzeninizi Akdeniz diyetine uygun hale getirin. Mevsimindeki sebze ve meyveleri yiyin. Baklagiller, kaliteli proteinler (et, balık, yumurta), soğuk sıkım zeytinyağı, avokado yağı ve çörekotu yağı gibi gıdalar tüketin.

    EGZERSİZ YAPIN
    Sporla birlikte endorfin hormonu salgılanır ve endorfin doğal bir ağrı kesici işlevi görür. Bu nedenle her gün mutlaka en az 30 dakika olmak üzere yürüyüş yapın. Toprağa basarak negatif iyon alın

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