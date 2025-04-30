Uzmanı kronik bel ve boyun ağrılarını geçirmenin yollarını açıkladı: Bu iki yönteme kulak verin!

Bel ve boyun ağrıları, fiziksel ve psikolojik kayıplara neden oluyor. Ağrılar kollara, bacaklara ve başa da yayılabiliyor. Kişinin hayat kalitesini düşürüyor. Doç. Dr. Mehmet Ağırman, bel ve boyun ağrılarını rahatlatmak için iki yöntem olduğunu belirtiyor.



"Birincisi yürümek iken, ikincisi düz bir zeminde kısa süreli uzanmaktır. Sert zemin üzerinde sırt üstü 5-10 dakikalık uzanmalar omurga ve kasların doğru postürü bulması açısından faydalı olabilir. Ancak 15 dakikayı geçmemesi gerekir" diye konuşuyor.

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