Uzmanı kalp krizinden koruyan 3 kritik tedbiri açıkladı

Kalp ve damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Her yıl milyonlarca insan, bu hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, hayat kurtaran bilgiler veriyor. Kalp krizinden koruyan 3 kritik tedbiri açıklıyor.
SAĞLIKLI BESLENME: Kalp hastalıklarından korunmak için önce doğru beslenmek gerekir. Sağlıklı ve düzgün beslenme, riski azaltır. Kalbin çalışmasını destekler. Sağlıklı bir kalp için katı yağlardan uzak durmak, zeytinyağını tercih etmek, bol sebze ve meyve tüketmek, kırmızı eti de sınırlamak gerekir.
SPOR: Genetik, yaş ve cinsiyet gibi faktörler, kalp krizi riskini etkiler. Düzenli spor ise bu tabloyu ortadan kaldırır. Sporla birlikte bedenin yaşlanması yavaşlar. Hareketli olmak, kalp krizi riskini de azaltır.
SAĞLIKLI YAŞAM: Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar, kalp krizine yol açar. Bu tür alışkanlıklar ve hareketsiz yaşam direkt olarak kalbin çalışma hızını azaltır. Özellikle kadınların menopoz öncesinde sigarayı bırakması krizi riskini azalttır. Aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmak da kalbin normal çalışmasını sağlar.
PORTAKAL SUYU YORGUNLUĞUN SONU!
Günlük hayatın koşuşturması, yoğunluk ve stresle birlikte vücut, yorgun ve halsiz kalabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, hava durumunun bile bitkinlik oluşturabildiğini anlatıyor. Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklar da dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı sebebi olabileceğini belirten Küçük, şunları söylüyor: Vücudun gereksinim duyduğu faydalı besinleri ve vitaminleri tüketerek halsizlikten kurtulmak kolay. İçecek olarak 1 bardak portakal suyu içebilirsiniz. B ve C vitaminlerinin karışımı gün boyu ihtiyaç duyacağınız enerjiyi sağlayacaktır. Havuç, armut, maydanoz gibi besinler de çok faydalıdır.
COVID-19 ARTIŞTA
COVID-19 enfeksiyonu geçirmek, 6 hafta içinde Guillain-Barré sendromu adı verilen nadir bir hastalığa yakalanma riskini artırıyor. ABD ve Avrupa ülkelerinde de Covid-19'a yakalananların sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çekildi. Covid-19 aşılarının da yeni varyantlar üzerinde etkisiz olduğu belirtildi.
GÖZ KAMAŞTIRIN
Katarakt, yaşam kalitesini düşürüyor. Bazı besinler ise adeta ilaç etkisi gösteriyor:
- YABAN MERSİNİ: Yaşa bağlı görme kayıplarını tedavi eder.
- MUZ: Sarı nokta oluşumunu engeller.
- ISPANAK: Katarakt riskini oldukça azaltır.
- SARIMSAK: Gözleri besler. Katarakta ve sarı nokta hastalığına karşı etkilidir.