Uzmanı kadınların korkulu rüyası sistite karşı uyardı!

Soğuyan hava, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bunların başında, özellikle kadınları tehdit eden idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Bu hastalık, idrar yollarının enfekte olması sonucu oluşan bakterilerin mesanenin astarına sabitlenmesiyle ortaya çıkıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven, "Soğuk havalarda sistit atak çok sık görülür. Bunu engellemek için, günde iki buçuk litre su tüketmeliyiz. Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı, C vitamini yüksek sıvılar tüketilmeli" önerisinde bulunuyor. Kadınların pamuklu iç çamaşırları giymesi gerektiğini söylüyor. Turna yemişinin de enfeksiyona iyi geldiğini sözlerine ekliyor.