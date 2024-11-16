PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı kadınların kabusu varis yapılması gerekenleri açıkladı!

Bacaklarda görülen varis, kadınların kabusu oluyor. Sağlığı da tehdit eden bu hastalıkla mücadelede egzersiz şart oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Uzmanı kadınların kabusu varis yapılması gerekenleri açıkladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Toplardamarlarda basınç artışı sonucu ortaya çıkan varis, ihmale gelmiyor. Fiziksel görünüme etkisinin yanı sıra sağlığı da olumsuz etkiliyor. Daha çok orta yaş grubu kadınlara görülen bu hastalıkta hareketsiz yaşam tarzı ve obezite gibi faktörler etkili oluyor. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Çakıcı, varisin hastalarda bacak ödemi, ağrı, renk değişikliği ve pıhtı oluşumu gibi problemlere yol açtığını belirtiyor. Tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.

MUTLAKA ZAYIFLAYIN
Varis, genellikle hastalarda bacak ödemi ve ağrılara yol açıyor. Ek olarak gelişmiş damarlarda pıhtı oluşumu gibi ciddi durumlara da neden oluyor. Toplardamarlar içerisinde pıhtı oluşumu akciğer embolisi gibi hayati risk oluşturan durumlarla sonuçlanabiliyor. Hastalığın tanısı, damar cerrahı tarafından yapılan ayrıntılı muayene sonucu konuluyor. Tedavisi ise konvansiyonel ve kapalı olmak üzere iki farklı teknikle yapılıyor. Konvansiyonel yöntemde hastalıklı damar ve yan dalları cerrahi olarak çıkarılıyor. Kapalı yöntemler içerisinde ise lazer ve radyofrekans teknikleri bulunuyor. Varisi önlemek için düzenli egzersizlerin yapılması, sağlıklı beslenilmesi ve aşırı kilodan kaçınılması öneriliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur Zirvesi’nde ne konuştu?
Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğlu’na ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...
Umutlar Karadağ’a! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı
Elektrik faturalarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı! O sınırı geçenler devlet desteğinden yararlanamayacak! 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?
Elon Musk Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile dalga geçti: Onun espri anlayışı harika
Terminal filmi gerçek oldu! Rusya giriş izni vermedi: 70 yaşındaki kadın havalimanında mahsur kaldı
Narin Güran cinayetinin bilinmeyenleri: Narin’in kuzeni konuştu! Enes’in cezaevindeki kan donduran telefon görüşmesi ve diş fırçası detayı
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti... İstismar mı ediyor? Kasrı Kanco Konağında kazan kazan yemekler...
MOSSAD aparatları Türkiye karşıtı panelde buluştu: PKK ile Siyonist ittifakı ağzındaki baklayı çıkardı
Soykırımcı Netanyahu’nun evine işaret fişeği atıldı!
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı? Kızılay’dan açıklama geldi
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Zirvesi’nde hangi başlıklar gündemde olacak? | Gazze’ye de dikkat çekecek
Jhon Arias’tan Galatasaray resti!
ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trump’a koştu...
SON DAKİKA