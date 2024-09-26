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Uzmanı işitme tarama programlarının toplum üzerindeki olumlu etkilerini açıkladı

Biruni Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Özgür, işitme tarama programlarının toplum üzerindeki olumlu etkilerini açıklıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Uzmanı işitme tarama programlarının toplum üzerindeki olumlu etkilerini açıkladı

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Biruni Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Özgür, işitme tarama programlarının toplum üzerindeki olumlu etkilerini açıklıyor. "Özellikle yeni doğan bebeklerde yapılan işitme taramaları sayesinde, işitme kaybı çok erken tespit edilebiliyor ve hızlıca tedavi edilerek sağır ve dilsiz bireylerin sayısının azalmasına katkı sağlanıyor. Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren yeni doğan dönemi işitme taramaları yapılırken, 2008'den beri okul öncesi dönemde de işitme taramaları uygulanıyor. Bu sayede eğitim çağındaki çocukların işitme kayıpları da erken dönemde tespit edilerek, onların topluma daha iyi entegre olmaları sağlanıyor" diyor.

Özgür, işitme kaybının hafif veya ileri seviyesine göre kullanılan rehabilitasyon yöntemlerinin önemine dikkat çekiyor: Hafif ve orta derecede işitme kayıpları işitme cihazlarıyla tedavi edilirken, ileri dereceli işitme kayıpları için koklear implant ve beyin sapı implantı gibi ileri teknolojiler devreye giriyor.

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