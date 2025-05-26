Uzmanı gastroenterit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor!

Halk arasında genel olarak mide ve bağırsak üşütmesi ya da bağırsak bozulması gibi durumlar için kullanılan gastroenterit, sulu ishal ve kramp tarzında gelişen karın ağrısıyla kendini belli ederek bulantı, kusma ve ateşe yol açıyor. Bebekler, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi düşük kişiler için viral gastroenterit ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplan gastroenterit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

EN ÖNEMLİ SEBEBİ NOROVİRÜSLER

Gastroenteritin en yaygın sebebi daha önceden enfekte olmuş bir kişiyle temas veya kontamine yani virüs bulaşmış besin ya da suyu yemek-içmektir. Eğer kişinin başka bir hastalığı yoksa çoğu zaman bu durum bir iki günde kendiliğinden iyileşir. Kontamine yani kirli yiyecek veya su yenilip içildiğinde ya da mikrop bulaşmış biriyle mutfak eşyaları, havlular veya yiyecekler paylaşıldığında viral gastroenteriti kapma olasılığı yüksektir.

En sık görülen sebebi ise rota ve norovirüslerdir. Rotavirüs, çocukların nesneleri ağızlarına götürdüğünde ortaya çıkıyor. Norovirüsler ise daha çok yiyecek veya suda alınıyor. Çocuk bakım merkezlerindeki veya ilkokullardaki çocuklar özellikle savunmasız olabilir çünkü bir çocuğun bağışıklık sisteminin olgunlaşması zaman alır. Yetişkin bağışıklık sistemleri, yaşamın ilerleyen dönemlerinde zayıflar. Özellikle huzurevlerindeki yaşlı yetişkinler, bağışıklık sistemleri zayıfladığından ve mikroplardan geçebilecek başkalarıyla yakın temas halinde yaşadıklarından savunmasızdırlar.