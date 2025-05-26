SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı gastroenterit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor!

Mide gribi olarak bilinen gastroenteritin, genellikle yaz aylarında görülüyor. İshal, kusmaya hatta ölüme bile neden olabiliyor. Doç. Dr. Mustafa Kaplan, virüslerin mutfak eşyaları, havlular ve yiyeceklerle yayıldığını söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025
Uzmanı gastroenterit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Halk arasında genel olarak mide ve bağırsak üşütmesi ya da bağırsak bozulması gibi durumlar için kullanılan gastroenterit, sulu ishal ve kramp tarzında gelişen karın ağrısıyla kendini belli ederek bulantı, kusma ve ateşe yol açıyor. Bebekler, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi düşük kişiler için viral gastroenterit ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplan gastroenterit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

EN ÖNEMLİ SEBEBİ NOROVİRÜSLER
Gastroenteritin en yaygın sebebi daha önceden enfekte olmuş bir kişiyle temas veya kontamine yani virüs bulaşmış besin ya da suyu yemek-içmektir. Eğer kişinin başka bir hastalığı yoksa çoğu zaman bu durum bir iki günde kendiliğinden iyileşir. Kontamine yani kirli yiyecek veya su yenilip içildiğinde ya da mikrop bulaşmış biriyle mutfak eşyaları, havlular veya yiyecekler paylaşıldığında viral gastroenteriti kapma olasılığı yüksektir.

En sık görülen sebebi ise rota ve norovirüslerdir. Rotavirüs, çocukların nesneleri ağızlarına götürdüğünde ortaya çıkıyor. Norovirüsler ise daha çok yiyecek veya suda alınıyor. Çocuk bakım merkezlerindeki veya ilkokullardaki çocuklar özellikle savunmasız olabilir çünkü bir çocuğun bağışıklık sisteminin olgunlaşması zaman alır. Yetişkin bağışıklık sistemleri, yaşamın ilerleyen dönemlerinde zayıflar. Özellikle huzurevlerindeki yaşlı yetişkinler, bağışıklık sistemleri zayıfladığından ve mikroplardan geçebilecek başkalarıyla yakın temas halinde yaşadıklarından savunmasızdırlar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Trump’tan Moskova ve Kiev yönetimine tepki: Putin tamamen çıldırdı!
Eski polis yeni casus | Zindaşti’nin içinden Mossad ajanı çıktı! Şebeke üyelerine 640 yıla kadar hapis istemi
Türk Telekom
22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti! Dolmabahçe’de kritik görüşme! İşte masadaki konular
Kanarya EuroLeague şampiyonu! AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko: 70-81 | MAÇ SONUCU
İmamoğlu kripto FETÖ’cülere mi güveniyor? İBB’de tarihin en büyük yolsuzluğundan TSK’daki köstebeklere... Karanlık işler girift ilişkiler
Galatasaray 5. yıldızını kutladı: Yer gök sarı kırmızıya boyandı! Veda ve gözyaşı
Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması atv ekranlarında gerçekleşti! İşte 370 puanla kazanan okul...
Kartal Atmaca’ya diş geçiremedi! Beşiktaş - ÇAYKUR Rizespor: 1-2 | MAÇ SONUCU
7. Etnospor Kültür Festivali’nin son günü! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan takvim.com.tr’ye özel açıklama: Bizim zamanımızda yoktu
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın evinden çıktı! Kasanın içinde ne var? Meridyen otelde İmamoğlu’nu karşılayan isim hakkında şok iddia
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
Sakat kurultayda son viraj! Mutlak butlan kararı çıkarsa ne olacak? Özgür Özel’in iptal endişesi... Kılıçdaroğlu’nun planı
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...
Sultanu’ş Şuara Necip Fazıl Kısakürek rahmetle anılıyor! Onurlu şahsiyetin esaslı portresi: Ayasofya hayalini Başkan Erdoğan gerçekleştirdi
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı