Uzmanı evde uygulanabilecek güzellik tüyolarını TAKVİM’e açıkladı

Hemen herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun için kozmetik ürünlere para harcamak gerekmiyor. Opal Poliklinik'ten Medikal Estetik Uzmanı Dr. Ferda Karataş, evde uygulanabilecek güzellik tüyolarını TAKVİM'e açıklıyor. Önerilerini sıralıyor:



- Sağlıklı saçlar için kurutmada yüksek ısıdan kaçınmalı. Kurumuş saçlara badem ve argan yağı ile bakım yapmalı.



- Deterjanlar, tırnak kırılmasına yol açar. Bunu önlemek için mutlaka eldiven kullanın.



- Beslenme de tırnak sağlığı için önemlidir. Bu nedenle demir, kalsiyum, potasyum, çinko, B vitamini içeren yiyecekler tüketin. Bol su için.



- Cilt tipine uygun seçilen peeling, cildini aydınlatır. Ortalama haftada bir uygulanmalıdır.



- Cildi uygun bir ürünle nemlendirme ve yaşlanmayı geciktirici özeliklerinden faydalanın.



- Günlük bakımların yanı sıra, aylık uygulanan cilt bakımlarını ihmal etmeyin.



- Güneşin zararlı ışınlarından korunmak adına düzenli güneş koruyucu kullanımı yaz kış ayırımı yapmadan kullanın.



- Yaşa ve cilt tipine uygun bakım ürünleri kullanarak yapılacak bakımlarla cilde sağlık, parlaklık ve canlılık kazandırır. Bu nedenle cilt temizliğini asla ihmal etmeyin.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN