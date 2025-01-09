Uzmanı erkeklerin kalp sağlığını koruması için tüketmesi gereken besinleri açıkladı!

Erkek ve kadın beslenmesi, pek çok noktada birbirinden ayrılıyor. Kadınlara kıyasla daha az sebze ve meyve tüketen erkeklerin protein içeren besinlere daha çok ihtiyacı oluyor.

Aldıkları her vitamin ve mineralin vücutlarına önemli faydası bulunuyor. Erkeklerin kalp sağlığını koruması için folat içeren besinleri tüketmeleri gerekiyor.

RİSK 10 KAT FAZLA...

Erkekler kadınlara oranla kardiyovasküler hastalıklarla 10 yıl daha erken tanışıyor. Bunu önlemek için turunçgillere, çilek, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve Brüksel lahanası gibi koyu yeşil sebzeleri tüketmesi öneriliyor. Yine maydanoz, brokoli, lahana ve kivi, yaşlanmayı engelliyor.