Uzmanı diz kireçlenmesi hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı!

Diz kireçlenmesi, özellikle ilerleyen yaşlarla birlikte ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz, hastalığın eklem kıkırdağı, eklem sınırındaki membran ve kıkırdağın altındaki kemik değişiklikleri gibi tüm eklemi ilgilendirdiğini söylüyor.

Diz kireçlenmesinin tanı ve tedavisinde röntgen filmleri kullanılıyor. Gereğinde MR da istenebiliyor. Daha çok 60 yaş üzeri kadınlarda ortaya çıkıyor. Eklemin etrafındaki destekleyici bağ dokuları, kasların fonksiyon kaybı ya da eklem içi bağların bozulması da diz kireçlenmesine yol açıyor. Tedavide ağrıyı azaltmak eklemin fonksiyonunu korumak amaçlanıyor.