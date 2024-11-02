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Uzmanı diyabet hastalarına özel 4 yaşamsal önlemi açıkladı!

Diyabet, tedavi edilmediğinde hayatı kabusa çeviriyor. Prof. Dr. İsmet Tamer, ansızın bastıran uyku ve sık sık tatlı isteğinin diyabeti işaret ettiğini söylüyor. “Gün aşırı 35-40 dakika yürüyüş yapın” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024
Uzmanı diyabet hastalarına özel 4 yaşamsal önlemi açıkladı!

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Son yıllarda görülme sıklığı hızla artan diyabet önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan çalışmalar, ülkemizde her 8 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu gösteriyor. Prof. Dr. İsmet Tamer, halk arasında 'şeker hastalığı' olarak bilinen diyabetin, özellikle sağlıksız yaşam alışkanlıkları nedeniyle günümüzde gençlerde hatta çocuklarda da yaygın hale geldiğini belirtiyor. Diyabet hastalığında bütüncül yaklaşımın önemini ve diyabet hastalarına özel 4 yaşamsal önlemi anlatıyor.

SUSAMAYA DİKKAT: Erken tanı önemlidir. Eğer aşırı susama, sık idrara çıkma, sürekli yorgunluk, bulanık görme ve kilo kaybı varsa mutlaka doktora görünmelisiniz.

STRESİNİ YÖNET: Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmak (gün aşırı 35-40 dk tempolu yürümek), stresi yönetmek, düzenli uyku kan şekerini kontrol altında tutmak için önemlidir.

ÖĞÜN ATLAMA: Öğün atlayarak kilo vermeye çalışmak, kan şekeri dengesini bozup diyabet yönetimini zorlaştırır. Bu nedenle öğün atlamayın. Az az ve sık sık beslenmeye çalışın.

TEDAVİYİ BIRAKMA: Düzenli bir tedavi süreci, hastalığın ilerlemesini ve diyabete bağlı komplikasyonların ortaya çıkmasını önler. Tedavi aksatılırsa kan şekeri seviyeleri kontrolsüz şekilde yükselebilir.

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