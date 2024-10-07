Uzmanı cilt sağlığını koruyan besinleri açıkladı

Yıllara meydan okuyan ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yolu, kozmetikten değil doğru beslenmekten geçiyor. Cilt sağlığını koruyan o besinler şöyle sıralanıyor:

- KETEN TOHUMU: Omega-3 yağ asitlerinden zengindir. İnce çizgilerin oluşmasını önler. Cildi nemlendirir.

- KOENZİM Q10: Hücrelerde enerji üretiminden sorumludur. Ancak yaşlandıkça azalır.

- YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Vücutta kolajen üretimini teşvik eder. Cildin elastikiyetini artırır.

- KURUYEMİŞ: Badem, ceviz ve yer fıstığı cildi nemlendirir. Yaşlılığı önler.