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Uzmanı cilt sağlığını koruyan besinleri açıkladı

Yıllara meydan okuyan ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yolu, kozmetikten değil doğru beslenmekten geçiyor. Cilt sağlığını koruyan o besinler şöyle sıralanıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Uzmanı cilt sağlığını koruyan besinleri açıkladı

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Yıllara meydan okuyan ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yolu, kozmetikten değil doğru beslenmekten geçiyor. Cilt sağlığını koruyan o besinler şöyle sıralanıyor:

- KETEN TOHUMU: Omega-3 yağ asitlerinden zengindir. İnce çizgilerin oluşmasını önler. Cildi nemlendirir.

- KOENZİM Q10: Hücrelerde enerji üretiminden sorumludur. Ancak yaşlandıkça azalır.

- YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Vücutta kolajen üretimini teşvik eder. Cildin elastikiyetini artırır.

- KURUYEMİŞ: Badem, ceviz ve yer fıstığı cildi nemlendirir. Yaşlılığı önler.

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