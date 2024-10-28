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Uzmanı çayın faydalarını açıkladı!

Türk halkının vazgeçilmez içeceği çay, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Beslenme Uzmanı Sanem Apa Doğan, siyah çayın bilimsel araştırmalarla ispatlanmış faydalarını sıraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Uzmanı çayın faydalarını açıkladı!

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Türk halkının vazgeçilmez içeceği çay, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Beslenme Uzmanı Sanem Apa Doğan, siyah çayın bilimsel araştırmalarla ispatlanmış faydalarını şöyle sıralıyor:

KALBE DESTEK: Bilimsel çalışmalara göre günde 3- 4 fincan içilen siyah çayı inme riskini azaltıyor.

KANSERDEN KORUYOR: Siyah çayda bulunan polifenol ve kateşinler bazı kanser türlerinin oluşumuna karşı koruyucu etki yapıyor.

GÜÇLÜ KEMİKLER: Siyah çayda bulunan fitokimyasallar güçlü kemikleri destekliyor, kemik yoğunluğunu artırıyor.

DNA HASARINA SON: Siyah çay DNA hasarını engelliyor. Bu sayede kansere karşı koruma sağlıyor.

STRESİ AZALTIR: Rahatlama ve uzun süreli daha iyi konsantrasyon sağlıyor. Gün içerisinde ortalama 2- 3 fincan siyah çay tüketildiğinde stres hormonu olan kortizol seviyesinin düştüğü gözlemleniyor.

YAĞLARI ERİTİR: Bilimsel çalışmalar siyah çayın özellikle karın çevresi yağlanmasını azalttığını, yağ yakımını desteklediğini gösteriyor. Bu sayede düzenli çay içmek zayıflatıyor.

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