Uzmanı basit ama etkili önlemleri bir bir sıraladı: Bel ağrılarını hafife almayın!

Masa başında uzun saatler geçirmek, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış duruş alışkanlıkları ve ağır yük kaldırmak gibi etkenler bel sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Ancak, bazı basit ama etkili önlemlerle bel ağrılarının önüne geçmek mümkün oluyor.



Doç. Dr. Aybars Kıvrak, bel ağrılarından korunmak için yapılması gerekenleri anlatıyor: Dik duruşu alışkanlık haline getirin. Otururken sırtınızı destekleyen ergonomik bir sandalye tercih edin. Düzenli olarak yüzme, pilates ve yürüyüş gibi sporlar yapın. Ağır yük kaldırırken dikkatli olun. Fazla kilolardan kurtulun. Stresinizi kontrol altına alın. Ortopedik yatak ve yastık kullanın.

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