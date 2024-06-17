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Uzmanı baş ağrısı çeşitleri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor

Baş ağrısı, günlük hayatı kabusa çeviriyor. kimi zaman stresten kimi zaman da migrenden kaynaklanabiliyor. Doğru tedavi için ağrı türünün belirlenmesi gerekiyor. Uzmanlar, şikayetleri azaltan önerileri sıralıyor: Stresten uzak durun. Doğru beslenin. Egzersiz yapın.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Uzmanı baş ağrısı çeşitleri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor

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Baş ağrısı, günümüzde herkesin en çok yakındığı sağlık sorunları arasında yer alıyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durum, farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Ağrı genellikle künt, keskin, zonklayıcı, sürekli, aralıklı, hafif ya da şiddetli olabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Hayal Toktaş, baş ağrısı çeşitleri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor.

İKİ TİPİ BULUNUYOR
Baş ağrısının farklı nedenlere bağlı tipi bulunuyor. Genel olarak primer ve sekonder baş ağrısı olmak üzere iki ana başlık altında inceleniyor. Primer tip genellikle başka bir hastalığa bağlı olmadan ortaya çıkıyor. Altta yatan farklı hastalıklardan kaynaklanan baş ağrısı ise sekonder yani ikincil baş ağrısı olarak adlandırılıyor. Alerjik hastalıklar veya sinüzite bağlı baş ağrısı, özellikle kadınlarda adet döneminde görülen hormon baş ağrısı, efor baş ağrısı, hipertansiyona bağlı baş ağrısı, beyin tümörü veya anevrizma nedeniyle baş ağrısı yaşanabiliyor. Ağrının tipini belirlemek için nöroloji uzmanına başvurmak gerekiyor. Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) ile baş ağrısı tipi belirleniyor.

YAŞAM TARZI DA ETKİLİ
Baş ağrısının nedenine ve tipine göre tedavisi de farklılık gösteriyor. Aynı tip baş ağrısının tedavileri bile herkeste aynı yanıtı vermeyebiliyor. Ağrıyı artıran faktörlerden uzak durmak gerekiyor. Bu nedenle herkesin düzenli uyuması, egzersiz yapması öneriliyor. Ağrı kesici ilaçlar, botoks uygulamaları ve cerrahi tedavi yöntemleri ağrıyla mücadelede etkili oluyor.

BU ŞİKAYETLERE DİKKAT:
- 65 yaş üstü ve 18 yaş altında yeni başlayan baş ağrısı...
- Ani olarak ortaya çıkan patlayıcı tarzda baş ağrısı...
- Ağrıya, görme bozukluğu, ateş gibi şikayetlerin eşlik etmesi...
- Yaşanan baş ağrısının "hayatımda yaşadığım en şiddetli baş ağrısı" olarak tanımlanması...
- Ağrının şiddet, süre ve türü bakımından değişiklik göstermesi durumunda doktoru başvurulmalıdır.

STRESİ AZALTIN
Birçok baş ağrısı, tedbirlerle önlenebiliyor. Ancak bu yöntemler, baş ağrısı tipine göre değişiyor. Bu nedenle hasta için neyin işe yaradığını bilmek gerekiyor. Önleyici tedaviler Nöroloji Uzmanı'yla belirleniyor. Ağrıyı önlemek için sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, stresten uzak durmak gerekiyor.

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