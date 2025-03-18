Uzmanı bakliyat tüketimine karşı uyarıyor: Erken menopoza neden olabilir!

40 yaşından önce yaşanan menopoz, erken menopoz olarak adlandırılıyor. Giderek artan çevre kirliliği, yoğun stres, sigara kullanımı ve hatalı beslenme gibi alışkanlıklar kadınlarda erken menopoza neden oluyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, erken menopozla ilgili önemli bilgiler veriyor:



ADET DÜZENSİZLİĞİ BAŞLANGIÇ

Adet döneminde düzensizliklerle bulgu vermeye başlayan menopoz döneminde çok sayıda semptomlar meydana gelebilir. Ateş basması, gece terlemesi, çarpıntı, baş dönmesi, bağ ağrısı, hâlsizlik, memelerde hassasiyet, kas ve eklem ağrıları, uyku bozuklukları, iştah artışı, vücut tüylerinde artış, kilo artışı, cinsel organlarda çekilme (atrofi), öksürme sırasında idrar kaçırma, vajinal kuruluk ve cinsel ilişki sırasında ağrı, yaygın olarak görülen fiziksel değişimlerdir. Menopoz döneminde oluşan östrojen azlığı, vulva, vajen ve üretrada küçülme olur. Bu küçülmeye bağlı olarak, vulvada kaşıntı, sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrar torbasında sarkma, rahim sarkması, kabızlık ve ağrılı cinsel ilişki şikâyetleri görülebilir.



GENETİK OLABİLİR

Menopoz dönemi belirtileri, erken menopoza giren kadınların bir kısmında çok daha şiddetli oluyor. Erken menopozun en önemli sebebi genetik faktörlerdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi her kadın belli bir yumurta sayısı ile dünyaya gelir ve bunu belirleyen en önemli faktör de genetik geçiştir. Erken menopoz doğal bir şekilde oluşabileceği gibi cerrahi müdahalelere bağlı olarak da oluşabilir. Cerrahi operasyonlara bağlı olarak gelişen menopoz türü, cerrahi menopoz olarak tanımlanır. Rahim ve yumurtalıkların alınması, yumurtalıkların hasar görmesine yol açan pelvik yaralanmalar, tümör tedavisinde kullanılan ilaçlar, rahim ve yumurtalıkların radyasyona maruz kalması gibi nedenler kişinin erken menopoza girmesine sebep olabilir.



ERTELEMEK MÜMKÜN

Özellikle stresli bir yaşam sürme, erken menopoza neden olur. Soğuk iklimlerde ve aşırı ağır şartlarda yaşayan kadınlarda menopoz yaşı daha erkendir. Bazı besinlerin içeriğindeki maddelerin hormonların dengeli çalışmasını desteklemesi sayesinde erken menopozu engeller. Erken menopozu geciktiren besinler arasında yağlı balıklar, fasulye, mercimek, bezelye, biftek, kabak çekirdeği, nohut ve patates sayılabilir.

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