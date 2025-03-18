PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı bakliyat tüketimine karşı uyarıyor: Erken menopoza neden olabilir!

Giderek artan çevre kirliliği, yoğun stres, sigara kullanımı ve hatalı beslenme, kadınlarda erken menopoza neden olabiliyor. Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, “Fasulye, mercimek, bezelye, biftek, kabak çekirdeği, nohut ve patates menopozu geciktirir” diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mart 2025
Uzmanı bakliyat tüketimine karşı uyarıyor: Erken menopoza neden olabilir!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

40 yaşından önce yaşanan menopoz, erken menopoz olarak adlandırılıyor. Giderek artan çevre kirliliği, yoğun stres, sigara kullanımı ve hatalı beslenme gibi alışkanlıklar kadınlarda erken menopoza neden oluyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, erken menopozla ilgili önemli bilgiler veriyor:

ADET DÜZENSİZLİĞİ BAŞLANGIÇ
Adet döneminde düzensizliklerle bulgu vermeye başlayan menopoz döneminde çok sayıda semptomlar meydana gelebilir. Ateş basması, gece terlemesi, çarpıntı, baş dönmesi, bağ ağrısı, hâlsizlik, memelerde hassasiyet, kas ve eklem ağrıları, uyku bozuklukları, iştah artışı, vücut tüylerinde artış, kilo artışı, cinsel organlarda çekilme (atrofi), öksürme sırasında idrar kaçırma, vajinal kuruluk ve cinsel ilişki sırasında ağrı, yaygın olarak görülen fiziksel değişimlerdir. Menopoz döneminde oluşan östrojen azlığı, vulva, vajen ve üretrada küçülme olur. Bu küçülmeye bağlı olarak, vulvada kaşıntı, sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrar torbasında sarkma, rahim sarkması, kabızlık ve ağrılı cinsel ilişki şikâyetleri görülebilir.

GENETİK OLABİLİR
Menopoz dönemi belirtileri, erken menopoza giren kadınların bir kısmında çok daha şiddetli oluyor. Erken menopozun en önemli sebebi genetik faktörlerdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi her kadın belli bir yumurta sayısı ile dünyaya gelir ve bunu belirleyen en önemli faktör de genetik geçiştir. Erken menopoz doğal bir şekilde oluşabileceği gibi cerrahi müdahalelere bağlı olarak da oluşabilir. Cerrahi operasyonlara bağlı olarak gelişen menopoz türü, cerrahi menopoz olarak tanımlanır. Rahim ve yumurtalıkların alınması, yumurtalıkların hasar görmesine yol açan pelvik yaralanmalar, tümör tedavisinde kullanılan ilaçlar, rahim ve yumurtalıkların radyasyona maruz kalması gibi nedenler kişinin erken menopoza girmesine sebep olabilir.

ERTELEMEK MÜMKÜN
Özellikle stresli bir yaşam sürme, erken menopoza neden olur. Soğuk iklimlerde ve aşırı ağır şartlarda yaşayan kadınlarda menopoz yaşı daha erkendir. Bazı besinlerin içeriğindeki maddelerin hormonların dengeli çalışmasını desteklemesi sayesinde erken menopozu engeller. Erken menopozu geciktiren besinler arasında yağlı balıklar, fasulye, mercimek, bezelye, biftek, kabak çekirdeği, nohut ve patates sayılabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail ateşkesi bozdu! Gazze’ye hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bahis operasyonunda 4 gizli tanık! Emekli albay da işin içinde çıktı
Koza Altın
İstanbul dahil 27 kente fırtına, kar, sağanak alarmı: Sıcaklık 30 derece birden düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu
Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı...
Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yıllardır çözülemeyen sorunu çözeceğiz | Muhalefete tepki: İllüzyon peşinde koşuyorlar
Yeni düzende kilit aktör Türkiye! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten AB’ye hem tepki hem çağrı | Öncelik PKK’nın feshi pazarlık yok
Fener’den Tadic ve Dzeko kararı!
Donald Trump açıkladı: Kennedy suikastına dair 80 bin sayfa belge açıklanacak!
Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu: Entübe edilen Tanyeli hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti
CANLI | ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor! Trump’tan İran’a açık tehdit: Sonuçları korkunç olacak
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek mi? Cumhurbaşkanlığı adaylığı sallantıda mı? CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten önemli açıklamalar
DEM Parti heyetinden önce MHP’ye sonra AK Parti’ye ziyaret! Yol uzun hedef tek amaç Terörsüz Türkiye... Samimi bir görüşme oldu
Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!
İkinci zoom cuntası mı? İmamoğlu’nun diploma giderse CHP koltuğu cepte dursun planı: Çalık’ı İBB’ye Özel’i emekliye gönderme hesabı
Yeşilçam’dan Darülaceze’ye: Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı’nın filmlere konu olacak hayat hikayesi! Hastalığı yüzünden annelikten vazgeçmiş...
Tel Aviv İmamoğlu’na bel bağladı! Siyonist mecradan Ekremci analiz: Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam
PKK’nın derdi ne İmralı ne de silah bırakmak! Bayık pazarlık küstah tehdit: Anayasa değişmeli, Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz