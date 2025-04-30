PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı alerjik reaksiyonlara karşı uyarıyor: Polenli ve sigara içilen ortamlara dikkat edin!

Halk arasında "saman nezlesi" olarak tabir edilen alerjik rinit, bahar aylarının gelmesiyle yaygınlaşmaya başladı. Hastanelerde yoğunluk yaşanırken uzmanı "polenli ve sigara içilen yerlerden uzak durun" uyarısında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Uzmanı alerjik reaksiyonlara karşı uyarıyor: Polenli ve sigara içilen ortamlara dikkat edin!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bahar aylarıyla birlikte bitkilerin oluşturduğu polenler nedeniyle hastanelere 'alerji' şikayetiyle başvurular artıyor. Acil polikliniklerinde yoğunluk oluşuyor. Dr. Bişar Sezgin, "Bahar nezlesi, daha çok alerjik rinit dediğimiz, 'saman nezlesi' diye de bilinen iyi huylu bir alerjik durumdur.

Genel olarak kötü sonuçlanmaz, uzun süre insanları rahatsız eden bir rahatsızlıktır. Bahar nezlesi gibi insan sağlığına kalıcı zarar verme ihtimali oldukça düşük hastalıklarda, fazla ilaç ve antibiyotik kullanılmasından kaçınılmasını tavsiye ediyoruz. Polenli ve sigara içilen yerlerden uzak durun" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’deki 560 milyarlık yolsuzlukta ikinci perde: 30 kişiye tutuklama talebi
1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak?
Türk Telekom
Türkiye URUK sistemiyle korunuyor
Başkan Erdoğan’dan İtalyan iş dünyasına yatırım çağrısı
Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Türkiye’nin en büyük yangın güvenlik firmasında!
Çocukların parasına el konuldu denildi: CHP’nin kumbara yalanı tutanakta ifşa oldu! Arama görüntüleri ortaya çıktı
CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu jammer kullandı mı?
Valinin yeğeniyim yalanı tutmadı! Trafik magandasının çakarlı şovu emniyette bitti
Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar! AB üyelik süreci | Gazze’de ateşkes
TAKVİM CHP’deki büyük kavgayı açıklıyor! Özgür Özel İmamoğlu’nun istediği ismi listeye yazmadı: Gökhan Günaydın’ın istifası istendi
CANLI | Türkiye-İtalya arasında 11 alanda imzalar atıldı! Başkan Erdoğan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü
CHP lideri Özel’den yolsuzluk çıkarması! Türkiye’yi Batı’ya şikayet etmeye doyamadı | Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
CHP’de birbirini satan satana! TAKVİM, Veli Gümüş’ün tutukluluk ifadesine ulaştı: Fidan Gül’ün adını verdi İmamoğlu kumpasçı dedi
Trump’ın ilk 100 günü! Beyaz Saray’da dünyayı etkileyen kararlar…
Özgür Özel’den adaylık formülü altında çifte operasyon: Ekrem İmamoğlu’nu ve Mansur Yavaş’ı nasıl hedefe koydu? | İmamoğlu şikayetçi!
Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Mourinho etkisi
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek
CHP hırsızlığı aklamak için hakikatin sinyalini kesmeye kalktı! Özgür Özel ve Ekremci fondaşların jammer yalanına karşı gerçekler