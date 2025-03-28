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Uzmanı alerjik hastalıklardan korunmak için 6 önlemi açıkladı!

Alerjik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Doç. Dr. İlim Irmak, “Astımın yaygınlığı yüzde 10, alerjik rinit yüzde 20’lere ulaşıyor” diyor. Alınabilecek 6 önlemi anlatıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
Uzmanı alerjik hastalıklardan korunmak için 6 önlemi açıkladı!

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Öksürük, boğazda gıcık hissi, hırıltılı solunum, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarıklık ve hapşırık gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik hastalıklar ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Ancak ne yazık ki çoğunlukla ortak belirtilere sahip olan üst solunum yolu enfeksiyonları, akut bronşit ve mevsimsel grip gibi sık görülen hastalıklarla karışabildiğinden tanı konulması uzun zaman alabiliyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlim Irmak, alerjik hastalıklara karşı alınabilecek 6 etkili önlemi anlatıyor:

1-ALERJENLERDEN KORUNUN
Hayat boyu hava kirliliği, mesleki maruziyetler (fırıncılık, pastacılık, hayvan laboratuarlarında çalışma, veterinerlik, deterjan endüstrisi vb.), kedi, köpek vb. hayvan epiteli, viral enfeksiyonlar ve stres gibi faktörler rol oynar. Bu alerjenlerden korunmak gerekir.

2-ÇEVRESEL MARUZİYETLERE KARŞI ÖNLEM ALIN
Hayvan sahiplenen kişilerin sevimli dostlarını yatak odalarına almamaları/birlikte yatmamaları, temas ettikleri kıyafetlerle güne devam etmemeleri ve bu kıyafetlerle yatağa yatmamaları, sık duş almaları, sık kıyafet değiştirmeleri faydalıdır.

3-SİGARA VE DUMANINDAN KAÇININ
Sigara ve hava kirliliğine maruziyet solunum yollarında inflamasyona ve alerjenlere daha da duyarlı hale gelinmesine yol açar, hastalık şiddetini artırabilir. Unutmayın; nedene yönelik önlemler alınmadığı sürece ilaç tedavileri yetersiz kalacaktır.

4-BULUNDUĞUNUZ ORTAMI ALERJENLERDEN ARINDIRIN
Halı, kilim gibi ev tozu akarlarına kaynak oluşturabilecek eşyaları azaltmak ve açıkta değil kapalı dolapta tutmak, hava filtreleri ve hava temizleme cihazı kullanmak, düzenli temizlik yapmak ve bulunulan ortamı sık sık havalandırmak alerjen yükünü azaltır.

5-DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENİN
Tüketilen bazı besinler, vücutta inflamasyona neden olarak alerjik hastalıklara zemin hazırlar. Atakları tetikler. Bu besinlerin farkına vararak uzak durmak önemlidir. Akdeniz tipi beslenme ve antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirerek alerjik inflamasyonu azaltmaya destek olur.

6-DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Egzersizler stresi yönetmenin yollarını öğrenerek uygulamak alerjik hastalıkların semptomlarını hafifletmede önemli rol oynar. Haftada en az üç gün, birer saat düzenli yürüyün.

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