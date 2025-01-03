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Uzmanı açıkladı: Stres ergenliği öne çeker!

Stres, hayatın her anında karşımıza çıkan bir durumdur. Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya, stresin erken ergenliğe yol açabileceğini belirtiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Uzmanı açıkladı: Stres ergenliği öne çeker!

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    Stres, hayatın her anında karşımıza çıkıyor. Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya, stresin erken ergenliğe yol açtığını söylüyor.

    Yeşilkaya, "Stres, kortizol gibi stres hormonlarının salınmasına yol açar. Kortizol üretimini sağlayan sistem (Hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseni) ile cinsiyet hormonlarını üreten sistem (Hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni) birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle stres nedeniyle ortaya çıkan kortizol hormon fazlalığı, cinsiyet hormonlarını üreten sistemin çalışmasını bozarak, erken ergenlik gelişimini tetikleyebilir" diyor.

    Eğer bir çocuğun ergenlik gelişimi ile ilgili endişeler varsa, kapsamlı bir değerlendirme ve uygun rehberlik için çocuk endokrin uzmanına danışılması gerektiğini söylüyor.

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