Uzmanı açıkladı: Menopoz kadınlar için bazı sorunlara davetiye çıkarıyor!

Menopozda kadınların yumurtalık aktivitesi sonlanıyor. Östrojen ve progesteron gibi hormonların üretimi duruyor. Bu değişim kadınların çoğunda benzer şikayetlerin oluşmasına yol açıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Baki Erdem, menopozda en yaygın görülen sorunları şöyle sıralıyor: Sıcak basması menopoz döneminin en belirgin sorunları arasında yer alıyor. Genellikle 1-2 dakika sürüyor. Menopoz dönemi sorunlarından bir diğeri ise gece terlemeleri... Hormonal değişikliklerden kaynaklanan bu sorun kadınların geceleri ter nedeniyle uyanmalarına yol açabiliyor. Menopoz dönemine girerken yaşanan uykuya dalmadaki zorluklar uyuma sürelerinin kısalmasına ve buna bağlı olarak kadınlarda yaşam kalitesinin düşmesine neden olabiliyor.