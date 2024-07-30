Uzmanı açıkladı: İşte ağrı kesici 12 besin!

DYT. Betül Merd, ağrı kesici 12 besini sıralıyor:
- KIRMIZI ÜZÜM: Sırt ve eklem ağrısını dindirir.
- ZENCEFİL: Adet sancısı ve eklem ağrısını keser.
- PAPATYA: Sinir sistemini rahatlatır. Kas gevşeticidir.
- SOYA: Diz ağrılarını bitirir.
- ZERDEÇAL: İltihaplı romatizma ağrılarını hafifletir.
- KİRAZ: Ağrıları azaltır.
- KAHVE: Soğuk algınlığına iyi gelir. Bağ ağrısını azaltır.
- BALIK: Migreni bitirir.
- KABAK ÇEKİRDEĞİ: Kemik ağrılarını azaltır.
- NANE: Ağrılı krampları keser.
- CEVİZ: Kas sağlığını korur.
- SARIMSAK: Günde 2-3 diş sarımsak kas ve kemik ağrılarına iyi gelir.