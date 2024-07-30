Uzmanı açıkladı: İşte ağrı kesici 12 besin!

DYT. Betül Merd, ağrı kesici 12 besini sıralıyor:



- KIRMIZI ÜZÜM: Sırt ve eklem ağrısını dindirir.

- ZENCEFİL: Adet sancısı ve eklem ağrısını keser.

- PAPATYA: Sinir sistemini rahatlatır. Kas gevşeticidir.

- SOYA: Diz ağrılarını bitirir.

- ZERDEÇAL: İltihaplı romatizma ağrılarını hafifletir.

- KİRAZ: Ağrıları azaltır.

- KAHVE: Soğuk algınlığına iyi gelir. Bağ ağrısını azaltır.

- BALIK: Migreni bitirir.

- KABAK ÇEKİRDEĞİ: Kemik ağrılarını azaltır.

- NANE: Ağrılı krampları keser.

- CEVİZ: Kas sağlığını korur.

- SARIMSAK: Günde 2-3 diş sarımsak kas ve kemik ağrılarına iyi gelir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN