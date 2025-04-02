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Uzmanı açıkladı: Hayat kalitesini düşüren fıtık hakkında doğru bilinen 7 yanlış!

Bilgisayar karşısında geçirilen uzun saatler, duruş bozuklukları, fazla kilo ve hareketsizlik, bel fıtığına yol açıyor. Prof. Dr. Ziya Akar, hayat kalitesini düşüren fıtık hakkında doğru bilinen 7 yanlışı anlatıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025
Uzmanı açıkladı: Hayat kalitesini düşüren fıtık hakkında doğru bilinen 7 yanlış!

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Sağlıksız yaşam alışkanlıkları nedeniyle her 100 kişiden 80'inde bel ağrısı görülüyor. Bunların yüzde 15'inin ise tedavi gerektiren şiddette bir bel fıtığından kaynaklandığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ziya Akar, yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren bel fıtığının tedavisinde erken tanı ve doğru tedavinin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Akar, toplumumuzda omurga sağlığını riske atan, bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 yanlışı anlatıyor:

Bel çekme ve sert masaj fıtığı iyileştirir: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Kontrolsüz yapılan sert masajlar, bilinçsiz yapılan manuel terapiler ve bel çekme (traksiyon) işlemleri belde ve omurgada çok ciddi zararlara yol açabilir. Bu tür uygulamalar sinir fıtığın daha da kötüleşmesine neden olarak dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir.

Fıtık olan kişi spor yapamaz, sürekli korse takması gerekir: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Bel ve karın kaslarını güçlendirici egzersizler önemlidir. Yüzme ve pilates tekrarlama riskini de azaltır.

Bel fıtığı sadece aşırı ağır kaldırmakla olur: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Kötü duruş alışkanlıkları, hareketsizlik, obezite gibi birçok neden bel fıtığı sebebi olabilir. Örneğin; ofis çalışanları uzun saatler masa başında sürekli aynı pozisyonda oturdukları için bel fıtığı gelişimine adaydır. Aşırı kilo omurgaya binen yükü artırır.

Fıtık sadece ileri yaşlarda görülür: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Bel fıtığı her yaş grubunda görülebilir. Gençlerde aşırı fiziksel yüklenme, uzun süre ekran karşısında yanlış duruş bozuklukları, yüksek düzeyde fiziksel aktivitenin yanlış tekniklerle uygulanması, düşme ve kazalara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Bel fıtığı olan kişiler hareket etmemeli ve sert yatakta yatmalıdır: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Bel fıtığı olan kişilerin uzun süreli yatak istirahati yapmaları bel adalelerinde zayıflamaya neden olacağı için tam tersine iyileşme sürecini zorlaştırır. Aşırı sert yataklar omurgamızın doğal eğriliğini bozacağı için ağrıyı artırabilir.

Bel fıtığı olan herkes ameliyat olmalıdır : YANLIŞ!
DOĞRUSU: Bel fıtıklarının büyük bir kısmı ameliyatsız tedavi edilebilir. Fizik tedavi, egzersiz (bel ve karın kaslarını güçlendirici), ilaç tedavisi (ağrı kesici-ödem giderici, kas gevşetici) ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birçok hasta iyileşebilir.

Bel fıtığı tamamen iyileşmez, tekrarlar: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Bel fıtığı doğru ve zamanında yapılan tedavi ile düzelen bir hastalıktır. Cerrahi tedavi sonrası büyük oranda hastanın yaşam tarzına, hareketlerine bağlı olarak yüzde 5-6 oranında tekrar fıtık ortaya çıkabilir.

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