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Uzmanı açıkladı: Diş eti kanamalarını hafife almayın!

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Sevinç Öztürk Gencer, diş eti enfeksiyonlarını en çok ağız içindeki diş taşı birikiminin tetiklediğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
Uzmanı açıkladı: Diş eti kanamalarını hafife almayın!

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Diş eti kanamalarının nedeni, ağız içi hastalıklar olabildiği gibi sistemik rahatsızlıklar da olabiliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Sevinç Öztürk Gencer, "Diş eti enfeksiyonlarını en çok ağız içindeki diş taşı birikimi tetiklemektedir.

Sistemik rahatsızlıklar, diyabet, lösemi, kan pıhtılaşma hastalıkları da diş eti kanamalarına neden olabilir. Ağızdan nefes alma alışkanlığı, kuruluk yaparak tükürük oluşumunu engelleyerek kanamalara yol açabilir." diyor. Fırçalamayla birlikte gargara ve ağız duşunu da öneriyor.

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