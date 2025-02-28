Uzmanı açıkladı: Aknelerden kurtulmak için hangi tedavi uygulanmalı!

Günümüzde en sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alan akne, diğer adıyla sivilce, ergenlik döneminin kabusu olarak bilinse de aslında erişkinlerde de yaygın olarak görülüyor. Öyle ki yetişkinlerin, özellikle de 25 yaş ve üzerindeki kadınların yaklaşık yüzde 20'si, bir başka deyişle her 5 kadından biri, akne sorunu yaşıyor.



Genetik, hormonal ve çevresel faktörler neden olurken, hatalı alışkanlıklar da akneyi artırabiliyor. Akne hafif bir cilt sorunu olarak görülse de ağrılı kist ve nodüller ciltte kalıcı izler ile lekelerin oluşumuyla sonuçlanabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Akın Çakıcı, bu nedenle aknelerin erken dönemde tedavi edilmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor.



TEDAVİ ASLA BIRAKILMAMALI

Çakıcı, "Tedaviye erken başlamak, aknenin ilerlemesini ve kalıcı iz ile leke bırakmasını önleyebiliyor. Tedaviden etkin sonuç alabilmek için ilaçları hekimin önerdiği şekilde ve sürede, düzenli olarak kullanmalı. Unutulmamalı ki akne tedavisi emek ve sabır istiyor; ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması, 'tedavi işe yaramadı' düşüncesiyle asla bırakılmaması gerekiyor. Ayrıca akne dinamik yapısı gereği tekrarlayıcı inflamatuar bir hastalık olduğu için çeşitli topikal veya sistemik tedavilerle uzun süre kontrol altında tutulabilse de çoğu hastada hafif ya da şiddetli alevlenmeler gelişebiliyor. Tetikleyici faktörleri iyi tanımak ve alışkanlıklarımızı bunlardan kaçınacak şekilde değiştirebilmek, tedavinin başarısında önemli bir etkeni oluşturuyor" diyor.



HANGİ BÖLGEDE NEYE İŞARET EDİYOR?

Çakıcı, "Alın, saçlı deri ve ense bölgesinde lezyonların belirgin olması foliküllerin tıkanmasına yol açan yağlı saç ürünlerinin kullanımına, bölgede mekanik travma ve terlemeye neden olan şapka ve kask gibi aksesuarlara bağlı gelişebiliyor.



Çene bölgesinde yoğunlaşan lezyonlar kadın hastalarda hormonal bozukluklara işaret edebiliyor. Sırt ve kalça gibi bölgelerdeki dirençli aknelerde ise aşırı terleme, derinin nemli bırakılması ve dar kıyafetler akla gelebiliyor" diye konuşuyor.



Akneye karşı önerilerde bulunuyor: "Cildinizi günde en fazla 2 kez, cilt pH'ına uygun jel ya da köpük formunda bir temizleyici ile yıkayın. Tam tahıllar ve sebzeler gibi düşük glisemik indeksli besinler tüketin. Akne oluşumuna katkıda bulunan süt ve süt ürünlerini fazla tüketmekten kaçının. Kaliteli ve yeterli uyumaya özen gösterin. Stresi kontrol altına almaya çalışın."

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