Uzmanı açıkladı: Ağrıları azaltan 10 mucize besin!

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Yüksek antioksidan oranının yanı sıra beden üzerindeki ağrı kesici etkileri, bir çok ağrıya karşı kendinizi korumanıza imkan tanıyor.Geçmeyen migren ağrılarının çaresi bu küçük tohum-larda saklı.Ağrı kesici özelliklere sahip olan omega-4 yağ asitleri yönünden doğadaki en zengin besinlerden biri olarak birçok ağrı formundan sizi kurtarabilir.İçeriğindeki kurkumin sayesinde romatoid artrit ve osteoartrit sorunu olan kişilerde ilaçların yan etkileri olmadan ağrıları keser.Adeta bir ibuprofen gibi işlerlik gösterip birçok ağrı üzerinde etkiye sahiptir.Vücuttaki ağrı sebeplerinden biri olan iltihaplanmayı yok ediyor.Sırt ağrısı gibi ağrılara neden olan kıkırdak dokulara karşı koruma sağlıyor.Artritten kaynaklanan eklem ağrıları ve adet krampları için de oldukça etkili bir savaşçıdır.