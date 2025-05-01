Uzmanı açıkladı: Ağrıları azaltan 10 mucize besin!

YABAN MERSİNİ:
Yüksek antioksidan oranının yanı sıra beden üzerindeki ağrı kesici etkileri, bir çok ağrıya karşı kendinizi korumanıza imkan tanıyor.
KABAK ÇEKİRDEĞİ:
Geçmeyen migren ağrılarının çaresi bu küçük tohum-larda saklı.
SOMON:
Ağrı kesici özelliklere sahip olan omega-4 yağ asitleri yönünden doğadaki en zengin besinlerden biri olarak birçok ağrı formundan sizi kurtarabilir.
ZERDEÇAL:
İçeriğindeki kurkumin sayesinde romatoid artrit ve osteoartrit sorunu olan kişilerde ilaçların yan etkileri olmadan ağrıları keser.
ZEYTİNYAĞI:
Adeta bir ibuprofen gibi işlerlik gösterip birçok ağrı üzerinde etkiye sahiptir.
KIRMIZI ŞİLİ BİBERİ:
Vücuttaki ağrı sebeplerinden biri olan iltihaplanmayı yok ediyor.
SİYAH ÜZÜM:
Sırt ağrısı gibi ağrılara neden olan kıkırdak dokulara karşı koruma sağlıyor.
ZENCEFİL:
Artritten kaynaklanan eklem ağrıları ve adet krampları için de oldukça etkili bir savaşçıdır.