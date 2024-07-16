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Uzman kardiyolog uyardı: Tansiyon sinsi ilerliyor! | Bunları az tüketin!

Ensede ağrı, çarpıntı ve baş dönmesi... Bu şikayetlerin altında tansiyon yatıyor! Tedavi edilmezse kalp ve böbrek yetmezliğine neden oluyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Uzman kardiyolog uyardı: Tansiyon sinsi ilerliyor! | Bunları az tüketin!

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Tüm dünyada ve ülkemizde en çok görülen kronik hastalık tansiyon, ihmale gelmiyor. Genetik faktörlerden beslenmeye, stresten diğer kronik rahatsızlıklara kadar pek çok faktör tansiyon hastalığına neden oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, hayatı tehdit eden tansiyonla ilgili bilgi veriyor. Hipertansiyon çoğu zaman belirti vermeden sinsice ilerliyor. Özellikle bazı hastalar, sağlık sorunları yaşamadan doktora gitmiyor. Bu durumda çoğu zaman tedavi için geç kalınmış olabiliyor. Tansiyon damarlarda hasar bırakınca geri dönülemez sonuçlara neden oluyor. Yüksek tansiyon, enseden başlayan baş ağrısı, çarpıntı, fenalık hissi, göğüste baskı, sırt ağrısı, baş dönmesi yapıyor.

TEDAVİ ŞART
Tansiyon teşhisi, steteskop ve pompalı tansiyon aleti ile ölçüm yapılarak konuluyor. Tansiyon yüksekliği bazı faktörlerden etkileniyor. Bunun için tansiyonun uygun şartlarda 3 veya daha fazla ölçülmesi gerekiyor. 140/90 mmHg üzerinde olduğu durumlara 'hipertansiyon' deniyor. Hipertansiyon, damar tıkanıklığı riskini artırıyor. Koroner kalp damarlarının tıkanmasında rol oynayarak kalp krizine neden olabiliyor. Beyin damarlarını etkileyerek damar tıkanıklığına bağlı beyin infarktüsü ve damar yırtılmalarına bağlı beyin kanamasına sebep oluyor. Bunun bir sonucu olarak inmeler ve aort damarı anevrizması görülüyor. Damarlara zarar veren tansiyon böbrek yetmezliğine davetiye çıkarıyor. Göz damarlarına zarar veren tansiyon körlük riskini artırıyor. Aynı zamanda kalp kasının kalınlaşmasına neden oluyor.


ÇAYI KAHVEYİ ABARTMAYIN
Tansiyonun yükselmesinde çay ve kahvenin fazla tüketimi de etkili oluyor. Burun tıkanıklığını gidermede kullanılan bazı ilaçlı damlalar da tansiyonu yükseltebiliyor. Yine bazı hastalar doktor muayenesinde panikledikleri için tansiyonları yüksek çıkabiliyor.

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