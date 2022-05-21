Uzman doktorlar uyarıyor: Sağlığın sigortası bağırsak

Sindirim sistemi hastalıkları, toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Yanlış beslenme ve hareketsizlik, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakların hareketlerinin azalmasına yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, hayatı kabusa çeviren kabızlıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.

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Bağırsak hareketliliği, kişiden kişiye değişiyor. Ancak haftada 2 defa veya daha az büyük tuvalete çıkılması durumu, kabızlığa işaret ediyor. Birçok sebepten meydana gelebilen kabızlık, şişkinlik, stres gibi problemlerle de günlük hayatı kabusa çeviriyor. Kabızlığın tedavisinin etkili bir şekilde yapılabilmesi için ise hangi sebepten ötürü ortaya çıktığının bilinmesi gerekiyor.

SUÇLU İLAÇLAR

Lif eksikliği, hareketsizlik, yetersiz sıvı tüketimi ve bazı ilaçların yan etkisi olarak kabızlık görülebiliyor. Dyt. Öztürk, kabızlığa neden olan durumları ve tedavi için izlenecek yollar hakkında bilgilendiriyor. "Beslenmede yeterli lif ve su bulunmadığı zaman dışkı sertleşir, kurur ve kolondan çok yavaş bir şekilde geçtiği için kabızlığa neden olur. Lifli gıdalar ise su emilimini artırarak bağırsağa su çekilmesini sağlar. Sonuç olarak da dışkının hacmi ve yumuşaklığı artarak kabızlık önlenmiş olur" diyor.

MEYVELERDEN DESTEK ALIN

Lifli besinler, sağlıklı bağırsağın olmazsa olmazını oluşturur. Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek gerekir. Haftada 2 veya 3 kez kurubaklagil yemeği tüketmek, kuru kayısı, kuru erik, kuru incir, keten tohumu kabızlık tedavisinde önemlidir.

MUTLAKA YÜRÜYÜN

Hareketsizlik, bağırsakların yavaş çalışmasına neden olur. Bu nedenle sağlıklı sindirim için her gün en az 30-40 dakika yürüyüş veya egzersiz yapmak gerekir. Öte yandan kabızlığa yol açan ağrı kesiciler mutlaka bir uzmana başvurularak kullanılmalıdır.