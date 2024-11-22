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Uzman açıkladı! Mevsimsel depresyon kış aylarında da sürüyor

Mevsimsel depresyon, sonbaharda başlayıp, kış ayları boyunca devam edebiliyor. Kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, azalan güneş ışığının en önemli nedeni olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Uzman açıkladı! Mevsimsel depresyon kış aylarında da sürüyor

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Mevsimsel depresyon, özellikle sonbahar ve kış aylarının başlamasıyla ortaya çıkan ruh hali değişikliklerine deniyor. Sosyal ve mesleki işlevsellikte önemli bozulmalara yol açabiliyor. Yılın yaklaşık 4 ayı kadar sürdüğü belirtilen bu durum kadınlarda daha fazla görülüyor. Uzm. Dr. Alparslan Asil Budaklı, mevsimsel depresyonla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

ORTAYA ÇIKARAN UNSURLAR

AZALAN GÜNEŞ IŞIĞI: Gün içerisinde maruz kalınan güneş ışığının ve şiddetinin süresinin azalması, biyolojik saatimizi (uyku uyanıklık döngüsü dâhil) etkilemekte bu da sinir hücreleri arasında görev yapan nörotransmitterlerin salınımının bozulmasına yol açmaktadır.

SEROTONiN SEVİYELERİ: Ruh halinin düzenlenmesinde önemli işlevi olan bu proteinin (nörotransmitter) azalan güneş ışığı etkisiyle hücrelerdeki miktarı düşer. Bu da üzüntü, hüzün ve depresyona yol açabilir. MELATONIN: Üretimi ışığa maruziyetten oldukça etkilenen bu hormon-proteinin kışları uzayan karanlık günlerde salınımı gün içerisinde dalgalanmalar göstererek uyku-uyanıklık döngüsünün bozulmasına, halsiz ve yorgun uyanmalara neden olabilir.

İŞTAH DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT

Sürekli üzgün, hüzünlü ve çökkün hissedilmesi, önceden keyif alınan aktivitelere karşı ilginin azalması, iştah değişiklikleri (kalorisi yüksek, özellikle karbonhidratlı gıdalara karşı ilgi ve isteğin artışı), uyku değişiklikleri, uyku süresinin artmasına rağmen enerjisizlik ve sürekli yorgun hissetme, hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ya da amacı olmayan fiziksel aktivitelerde artış, düşüncenin yavaşlaması, konsantrasyonun azalması, suçluluk değersizlik düşünceleri, nadiren görülen ölümle ilgili tekrarlayan düşünceler önemli belirtileri oluşturur.

3 FARKLI TEDAVİ VARDIR
Işık tedavisi, ilaç tedavisi ve psikoterapi şeklinde üç farklı yöntem vardır. Işık tedavisi yöntemine fototerapi ya da ışık terapisi de deniyor. Tedavi yönteminde genelde sabah saatlerinde yüksek miktarda ışık içeren bazı özelleşmiş cihazlar kullanılır. Böylece yaz dönemini taklit edercesine göz ve dolayısıyla beynin ışığa maruz kalması sağlanarak beyinde bazı nörotransmitterlerin salgılanması, biyolojik saatin düzenlenmesi amaçlanır.

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