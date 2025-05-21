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Uzman açıkladı: "Cilt kanserine cildiniz uyarı verir"

Doç. Dr. Alev Eken, önemsiz zannedilen bir ben ya da iyileşmeyen küçük yara gibi değişikliklerin cilt kanseri için erken uyarı olabileceğini söyledi. “Kendi kendinize yapacağınız kontroller sayesinde değişiklikleri erken fark edebilirsiniz” dedi

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025
Uzman açıkladı: Cilt kanserine cildiniz uyarı verir

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Cilt kanseri, dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olmasına rağmen erken dönemde fark edildiğinde tamamen tedavi edilebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken, yaz mevsimiyle birlikte artan güneş maruziyetine dikkat çekerek, cilt kanserinde erken teşhisin önemine değindi.

'CİLDİNİZİ EN İYİ SİZ TANIRSINIZ'

Ciltteki küçük bir değişimin, ciddi bir hastalığın erken habercisi olabileceğini kaydeden Eken, cilt kanserlerinin en büyük avantajının erken tanı ile tam iyileşme sağlanabilmesi olduğunu belirtti. Şunları söyledi: Cildin gözle görülebilen bir organ olması, kişinin kendi farkındalığını artırmada önemli bir avantaj sağlar. Cildinizi en iyi siz tanırsınız. Kendi kendinize yapacağınız düzenli kontroller sayesinde değişiklikleri erken fark edebilirsiniz. Bu da erken tanı ve tedavi açısından çok kritiktir. Önceden var olan bir ben, leke, iz veya döküntünün boyutunda, renginde, şeklinde ya da kenarlarında oluşan değişiklikler; daha önce bulunmayan, aniden ortaya çıkan ve diğerlerinden farklı görünen ben, leke veya kabarıklıklar; özellikle güneş gören bölgelerde ortaya çıkan, ağrısız ve sızısız olmasına rağmen iyileşmeyen, kabuklanan ya da zaman zaman kanayan yaralar. Bu tür belirtilerden biri bile fark edildiğinde, zaman kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

'AYAK TABANLARI VE TIRNAK ALTLARINA BAKIN'

Cilt kontrolleri aydınlık bir ortamda, tercihen gün ışığında yapılmalıdır. Ayna karşısında çıplak şekilde tüm vücut dikkatlice incelenmelidir. Yüz, saçlı deri, boyun, dekolte, kol ve bacakların iç ve dış yüzeyleri, avuç içleri, ayak tabanları ve tırnak altları mutlaka kontrol edilmelidir. Şüpheli lezyonların fotoğrafı çekilip değişim gözlemlenmelidir. Cilt değişimlerinin asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Cildinizdeki değişimleri önemseyin. Kendi kendinize yaptığınız düzenli kontrolleri aksatmayın.

'YÜKSEK RİSK GRUBU AYDA BİR KONTROL YAPMALI'

Vücudunda çok sayıda ben bulunanlar, ailesinde veya kendisinde cilt kanseri öyküsü olanlar, uzun süre korunmasız şekilde güneşe maruz kalanlar, geçmişte güneş yanığı geçirmiş olanlar, açık tenli, çilli ya da kızıl saçlı kişiler, açık havada çalışanlar veya güneşli iklimde yaşayanlar ayda bir kez tüm vücutlarını kontrol etmelidir. Daha düşük risk grubundaki kişiler ise iki-üç ayda bir kendi kendine muayene yapabilir

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