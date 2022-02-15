Uzaktan sağlık hizmeti başladı

Sağlık Bakanlığı, uzaktan sağlık hizmeti sunan ve sunacak sağlık tesislerinin uyması gereken usul ve esasları belirledi. Buna göre, uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumunda, Sağlık Bakanlığı'nca üretilen güvenli 'uzaktan sağlık bilgi sistemi' yazılımı kullanılacak. Yazılımın asgari standartları Bakanlık tarafından belirlenecek. Yönetmelikte, uzaktan sağlık hizmeti ile sunulabilecek hizmetler de yer aldı. Bu kapsamda, uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, hizmetin elverdiği ölçüde muayene edilebilecek. Kişinin tıbbi gözlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek ve kişiye tıbbi danışmanlık verilebilecek. Sağlığın korunmasına ve takibine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına dair hizmetler verilebilecek, reçete ve rapor yazılabilecek.

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