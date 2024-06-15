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Uzağı görememe olarak belirtilen miyopun görülme sıklığı, her geçen gün artıyor!

Uzağı görememe hastalığı olan miyop, gün ışığına daha az maruz kalmakla beraber artış gösteriyor. Dr. Semih Çakmak, “Online eğitim, ekran maruziyeti, yakına odaklanmaların artmasıyla daha fazla gözleniyor. 2050’de dünyanın yarısı miyop olacak” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Uzağı görememe olarak belirtilen miyopun görülme sıklığı, her geçen gün artıyor!

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Toplumda uzağı görememe olarak belirtilen miyopun görülme sıklığı, her geçen gün artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Semih Çakmak, pandemi döneminde online eğitimin yoğunlaşması, toplumda teknolojik cihazların sık kullanımı gibi nedenlerin süreci etkilediğini ifade ediyor. Miyopiyle ilgili uyarılar yapıyor. Yapılması gerekenleri anlatıyor:

ÇOCUKLAR ÇOK BÜYÜK RİSK ALTINDA
Çocuk hastalarda özellikle gözlerde gelişim çağında da uzun süre yakına bakmakla beraber online, internetten eğitim ve pandemiyle bunun daha da artmasıyla çocukların daha yüksek risk altında olduğunu görmekteyiz. Uzağa bakmak, gözü dinlendirmek, yakına odaklanmamak aslında göz için bir avantaj. Z kuşağı internet, teknoloji çağı çocukları olduğu için uzun süre ekrana bakarak, yakına odaklanarak geçirdikleri için uzağa bakmanın nimetlerinden, avantajlarından yararlanamıyor. Yakına uzun süre odaklanarak numara artışını, daha fazla miyop oluşma riskini artırıyorlar.

3 YAŞINA KADAR BAKMAMALI
Göz muayenesini her yıl herkese öneriyoruz, onun dışında mutlaka yakına odaklanmanın uzun süre olmaması gerektiğini vurguluyoruz. Gün ışığı, miyopinin gelişiminde ciddi engel olacak bir faktör. Ayrıca uzağa bakmak da miyopa karşı bir miktar koruyucu etken oluyor. Ev içinde, masa başında çalışırken, ekrana bakarken ortamın aydınlık olmasını mümkünse 20 dakikada bir 20 saniye olunca uzaklara bakarak gözlerin dinlendirilmesini istiyoruz. Tedavi olarak 3 seçenek var; gözlük, lens ve lazer. 3 yaşına kadar olan çocuklarda hiçbir şekilde ekran maruziyetini önermiyoruz.

BAŞKA HASTALIKLAR DA GÖRÜLÜYOR
Miyopi olan insanlarda retinal yani göz damarlarında meydana gelen problemler, göz tansiyon problemleri de olur. Kapalı havalarda, gün ışığına daha az maruz kalmakla beraber daha fazla artışı olduğu görülüyor.

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