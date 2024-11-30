Uyuşma deyip geçmeyin! Uzmanı diyabet hakkında bilgi verdi

Şeker hastalığı yani diyabet, tedavi edilmediği takdirde beyinden sinir sistemine, karaciğerden böbreklere kadar hayati organlarda hasar meydana gelmesine neden oluyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, "Hastaların gece yatarken ayakları yanar, yürüdüğü zaman zemini hissetmez, parmak uçlarında yanma ve uyuşma olur. Bir bakıyoruz kan şekeri 400'e çıkmış. Belki 10 yıldır diyabet hastası ama bilmiyor. El ve ayaklarındaki yanma ve uyuşma hissi ile geliyor. İşte o zaman yapılan tetkiklerinde diyabeti olduğunu anıyoruz. Bu belirtileri gösteren hastalardan mutlaka tahlil istiyoruz" diyor.

İNME RİSKİ BULUNUYOR

Diyabetin beyin damarlarını etkilemesi sonucu kişinin inme geçirme riskinin artacağını anlatan Doç. Dr. Arslan, "Hele ki kişide tansiyon da varsa risk 4-5 kat artar. Diyabetin kontrol altında tutulmaması da bu riski daha da katlayan bir faktör. Tüm bunların bir araya gelmesi tedavide komplikasyon riskini artırır. İnme tedavisi sürerken şekerin yüksek olması ilaçların etkisini de azaltıyor" diye konuşuyor. Arslan, özellikle el ve ayaklardaki uyuşma sırasında bir doktora giderek tedaviye başlamanın önemine değiniyor: Önemli olan güç kaybı oluşmadan tanıyı koyabilmek. Tedaviye başlandığı an hastalığın ilerlemesi de yavaşlamış oluyor. Bu aşamada şekerin de kontrol altına alınmasıyla hastalığın sinirlere ilerlemesini yüzde 80 oranında azaltmış oluyoruz.

SALATAYI EKSİK ETMEYİN

Uzmanlar, diyabeti önlemek için şu tavsiyelerde bulunuyor: Şeker, bal, reçel, meşrubat, çikolata, gazlı içecekler ve hazır meyve suları tüketmeyin. Her ana öğününüzün yanında mutlaka salatanız olsun. Beyaz ekmek yerine ekşi maya ekmeği yiyin. Haftada üç gün kuru baklagiller tüketin. Haftada en az üç gün, 45 dakika spor yapın.