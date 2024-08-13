Uyku hastalıkları genetik yollarla insana kan bağı bulunan kişilerden taşınıyor!

Uyku hastalıkları, günümüzde birçok kişinin hayatını olumsuz şekilde etkiliyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, uyku hastalıklarının da genetik yollarla insana kan bağı bulunan kişilerden taşınabildiğini belirtiyor. Şunları söylüyor:

Uyku hastalıklarını etkileyen birçok faktör var. Bu faktörlerin başında ne yazık ki genetik var. Yani ailevi uyku problemi olanlar veya 'Benim ailemde çok ciddi horlama, nefes durma problemi var' diyen kişilerde uyku problemlerinin yaşanma ihtimali çok yüksek. Ne yazık ki kilo artışı yani obezite dediğimiz durum ülkemizde de ciddi bir sorun oluşturuyor. Ayrıca yaşanan burun veya ağız, yüz travmaları, göğüs kafesi travmaları da ne yazık ki kişilerin solunumlarıyla ilgili problem oluşturarak uyku hastalıklarına kişilerin yatkınlığını arttırmaktadır. Bunlarla ilgili olarak tekrar değerlendirilmesi gereken yer uyku hekimleridir.