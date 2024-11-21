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Uyku beynin yaşlanma hızını etkiliyor

Kronolojik yaş ile beyin yaşı arasındaki fark büyüdükçe beyin, daha erken yaşlanıyor. Son dönemde yapılan bir çalışmada uyku kalitesi ve uyku problemleriyle beyin yaşlanması arasındaki ilişki araştırıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Uyku beynin yaşlanma hızını etkiliyor

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Kronolojik yaş ile beyin yaşı arasındaki fark büyüdükçe beyin, daha erken yaşlanıyor. Son dönemde yapılan bir çalışmada uyku kalitesi ve uyku problemleriyle beyin yaşlanması arasındaki ilişki araştırıldı. 589 kişi, 15 yıl boyunca takip edildi. Çalışmaya göre uyku kalitesi bozuk olan bireylerde veya uykuyu sürdürmede güçlüğü olan bireylerde ortalama 3 yıl civarında beynin daha hızlı yaşlandığı belirlendi. Tüm bu verilerin uyku sorunlarının beyni erken yaşlandırdığını gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Levent Öztürk, "Bunun getirdiği sonuçlar da bir takım dejeneratif hastalıkların, Alzheimer, Demans ya da Parkinson gibi hastalıkların riskinin artması anlamına geliyor. Böyle bir hastalık ortaya çıkmasa da bilişsel süreçlerde yavaşlama veya öğrenme güçlüğü, dikkati toplama güçlüğü ya da konsantrasyon sorunları, odaklanma problemleri ortaya çıkabilir" diyor.

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