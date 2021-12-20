Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Üroloji uzmanı uyardı! Sedef babalığa engel (Sağlık haberleri)

    Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya, erkeklerde görülen genetik hastalıkların kısırlığa neden olduğunu söylüyor. "Araştırmalara göre prostat kanseri, testosteron eksikliği, obezite, sedef hastalığı ve iltihaplı eklem romatizmanın çocuk sahibi olmayı engellediği belirlenmiştir" diyor. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çitleri uyarıyor. "Özellikle erkekler kontrollerini aksatmamalı" açıklaması yapıyor.

    Sedef babalığa engel!

    Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya, erkeklerde görülen genetik hastalıkların kısırlığa neden olduğunu söylüyor. "Araştırmalara göre prostat kanseri, testosteron eksikliği, obezite, sedef hastalığı ve iltihaplı eklem romatizmanın çocuk sahibi olmayı engellediği belirlenmiştir" diyor. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çitleri uyarıyor. "Özellikle erkekler kontrollerini aksatmamalı" açıklaması yapıyor.

    YEDİM SENİ MENOPOZ
    Menopoz,     40'lı yaşlardan sonra her kadının korkulu rüyası haline geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer, bu dönemi rahat geçirmek için bol sıvı alınmasını adaçayı, rezene, yeşil çay, anason, papatya ve melisa çayı içilmesini öneriyor. "Şikayetleri azaltmak için egzersiz yapın. Aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli besinlerden uzak durun" diyor.

    AKLIN YOLU AKDENİZ DİYETİ
    Alzheimer,     ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. ABD'deki Rush Üniversitesi'nden bilim adamları, mind adını verdikleri zihin diyetinde Akdeniz tarzı beslenmek gerektiğini söylüyor. Şu besinleri öneriyor:

    YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Ispanak, brokoli besinler bilişsel gerilemeyi azaltır.
    OMEGA-3: Alzheimer'a sebep olan beta-amiloid birikimini azaltır.
    ÇAY-KAHVE: Konsantrasyonu artırır. Beyni korur.
    CEVİZ: İçerdiği yağlar sayesinde hafızayı güçlendirir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’a sosyal medyada tam destek
    Haberler Sağlık Üroloji uzmanı uyardı! Sedef babalığa engel (Sağlık haberleri)
        SON DAKİKA