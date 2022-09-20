Unutkanlık, günümüzde herkesin ortak sorunu haline geliyor. İleri yaşın doğal bir sonucu olarak düşünülse de Alzheimer gibi ciddi nörolojik hastalıkların ilk belirtisi olabiliyor. 65 yaşından sonra sık görülen ve demansa yol açan bu hastalık, hafızayı ve davranışları bozuyor. Ülkemizde 600 binin üzerinde Alzheimer hastası olduğu biliniyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Neşe Tuncer, tanı ve tedaviyle ilgili şunları söylüyor:





20 YIL ÖNCE BAŞLAR:

Alzheimer, sinir hücre kaybı ile seyrediyor. Beyindeki değişiklikler bulguların ortaya çıkmasından 20-30 yıl önce başlıyor.