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Ünlü Psikoterapist Uzm. Dr. Timur Harzadın: "Psikolojik Eğitim Desteği ile Topluma Nefes Aldırmak En Büyük Değişim"

Ünlü Psikoterapist Uzm. Dr. Timur Harzadın, Türkiye'de Psikolojik Sağlığı Güçlendirme Projesi ile ülkenin tüm kurumlarında stres yönetimi ve başa çıkma yollarını yaymayı hedeflediğini belirtti. Harzadın, "Bu proje ile hedefimiz toplumda psikolojik sağlığın önemini artırmak, sorunların erken tespiti ve müdahalesini sağlamak. Meslek gruplarının işlerini daha etkili ve stres yönetimi yaparak yürütmelerini sağlamak. Genel olarak toplumda daha yüksek bir yaşam kalitesi ve huzur seviyesinin sağlanması. Türkiye’nin kültürel ve ekonomik olarak sıçrama yapmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz," dedi.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 16:18 Güncelleme 03 Haziran 2024, 16:18
Ünlü Psikoterapist Uzm. Dr. Timur Harzadın: Psikolojik Eğitim Desteği ile Topluma Nefes Aldırmak En Büyük Değişim

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Harzadın, Avrupa'nın birçok ülkesinde refah seviyesini arttıran benzeri projelere dikkat çekerek, Türkiye'nin psikolojik sağlığını güçlendirmek adına büyük bir adım atıldığını vurguladı. Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı'nın desteği ile projenin hayata geçmesinin ülkenin refah seviyesini yükselteceğini ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakacağını belirtti. Pandemi sonrası toplumda artan psikolojik bozulmaya değinen Harzadın, bozulmuş psikolojik sağlığın bireylerin üretkenliğini ve ilişkilerini olumsuz etkilediğini, stres yönetimi becerilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Projede yer alan başlıklar arasında dijital bağımlılık, çocukluk çağı anılarının etkisi, kişilik gelişimi, ilişki dinamikleri, duygusal dayanıklılık, kognitif ve akademik başarı, benlik algısı ve psikolojik-fiziksel sağlık bağlantıları bulunuyor. Sağlıklı çocukluk deneyimlerinin bireylerin gelecekteki hayatını olumlu etkilediğine dikkat çeken Harzadın, ebeveynler, eğitimciler ve toplumun çocuklara destekleyici bir ortam sağlama sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Harzadın, projeyle öğretmenler, psikologlar, sağlık çalışanları, polis ve askeri mensuplar, adalet çalışanları, muhtarlar, din adamları, cezaevindeki mahkumlar ve genel olarak tüm halka ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Projenin sonucunda katılımcılar, stresle başa çıkma ve empati kurma becerilerini geliştirecek, bu da verilen hizmet kalitesini artıracak. Psikologlar daha etkin terapi yöntemleri uygulayacak, toplumun ruhsal sağlığı düzelirken hastanelere ve polikliniklere başvurular azalacak. Ruhsal sağlık düzeldikçe toplumsal çatışmalar azalacak ve adalet sisteminin yükü hafifleyecektir.

Harzadın, "Bu proje ülkemizin psikoloji, sağlık, ekonomi, bilim ve daha birçok alanda sıçrama yapmasına katkı sağlayacak," dedi. Proje ile toplumun tüm kesimlerinde psikolojik sağlığı güçlendirmek ve genel refahı artırmak amaçlanmaktadır. Bu da, bireylerin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak ve ülke genelinde olumlu bir dönüşüm yaşanacaktır.

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