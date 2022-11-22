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    • Sağlık
    • 22.11.2022 10:33
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    • 22.11.2022 10:33
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    Ünlü Doktor Suada Gasimova televizyon programlarındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerinde topladı

    Başarılı Medikal Estetik Doktoru Suada Gasimova televizyonların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Toplumda doğru bilinen yanlışlara açıklamalar getirerek aydınlatan Suada Gasimova; “Doğru bilgiye günümüzde ulaşmak malesef çok zor. Her yerde alternatif fikirler yer almakta. Vücudumuz ve cildimiz deneme tahtası değil. Toplumda doğru bilinen o kadar çok yanlış var ki doğru olanı anlatmak asli görevlerimizden biridir” dedi.

    Ünlü doktor dikkatleri üzerinde topladı

    Son zamanlarda Seda Sayan, Çağla Şıkel, Nefise Karatay … Gibi isimlerin konuğu olan ve yaptığı açıklamalarla Medikal Estetikle ilgili önemli uyarılarda bulunan Suada Gasimova bu aralae Sağlık Turizmi alanında da şubeler açmayı hedeflemekte. Yurt içi ve yurt dışında yoğun talepler alan Gasimova; "Sağlık turizmi alanında da kliniğimizi açtık. Bir kaç projemiz daha olacak. Türkiye sağlık turizmi alanında büyük başarılara sahip. Lakin sağlık bir rekabet ve rant olmamalı. İnsan sağlığı üzerinden rekabet doğama ters geliyor. En sağlıklı, en doğru, en iyi tedavi yöntemi ile atılan adımlarla ilerlemeliyiz. Öncelikle operasyon öncesi tüm testlerin yapılması çok önemlidir. Son zamanlarda bir çok TV programında verdiğim bilgiler ile topluma doğru tedavi yöntemlerini aktarabildiysek ne mutlu bize" dedi.

    Ünlü Doktor Suada Gasimova Medikal Estetik alanında son zamanlarda en çok tercih edilen Doktor oldu.

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    Haberler Sağlık Ünlü Doktor Suada Gasimova televizyon programlarındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerinde topladı
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