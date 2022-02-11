Ünlü doktor Nazlı Korkmaz Laparoskopi yönteminin neden tercih edildiğini detaylarıyla anlattı

Başarılı Doktor Nazlı Korkmaz; özellikle bu yöntemin avantajları arasında hızlı iyileşme süresi olması önemlidir. Aynı zamanda operasyonun çok az ağrı olması ve hastanede kalış süresinin kısa olması bu yöntemin tercih edilmesini sağlar. Aynı zamanda daha az komplikasyon riskinin olması da bu yöntemin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Laparoskopi genellikle kadınlarda tüp ligasyonu, over kistlerinin çıkartılması ve kronik pelvik ağrının tedavisinde kullanılan yöntemdir. Kadınlarda sıkça görülen kısırlık, endometriozis ve çikolata kistlerinin tedavisinde de bu yöntem tercih edilir.



Nazlı Korkmaz; bunun yanında kadınlarda myomektomi, histerektomi, rahim sarkması gibi durumlar sıkça rastlanan rahim sorunlarıdır. Aynı zamanda idrar kaçırma ameliyatları ve jinekolojik kanser ameliyatlarında bu yöntem sonuçları ile ilk tercihlerdendir. Laparoskopi, genel anestezi altında yapılan bir operasyon olup aynı gün veya ertesi gün hasta ayağa kalkabilir. Laparoskopi işleminde kullanılan alet endoskop yani karın içini gözlemlemek için kullanılan kamera yardım ile yapılır.



Bu gözlem ile birlikte 30 derecelik görüş açıları ile gözlem yapılabilir. Operasyonda genellikle verres iğnesi ile göbek deliğinden karın boşluğuna girilerek operasyon devam eder. Sonrasında CO2 gazı ile karın içerisinde 4-5lt şişirme meydana gelir. Oluşan bu şişkinlik ile içerideki basınç gaz akışı şeklinde devam eder. Jinekolojik laparoskopiden önce tam bir anamnez alınması gereklidir.



Ayrıca bu operasyon öncesinde fizik muayene yapılması gereklidir diyen Doktor Nazlı Korkmaz; "Operasyon öncesinde kan, biyokimya tetkikleri, servikovajinal kültürler mutlaka önceden alınmalıdır" notunu düştü.