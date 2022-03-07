Uğur Öztürk: Saç ekimi için en uygun ülke Türkiye

TÜRKİYE, SAÇ EKİMİ İÇİN EN İDEAL ÜLKELER ARASINDA YER ALIYOR

2007 yılında Vatanmed'i kuran ve İstanbul'da hizmetlerine başlayarak zamanla farklı ülkelerde de saç ekimi hizmeti sunan Uğur Öztürk, Türkiye'nin sağlık turizmi açısından önemli bir ülke olduğunu belirtti. "Biliyorsunuz pek çok ülkeden saç ekimi için Türkiye'ye her yıl birçok hasta geliyor. Bu durumun birçok nedeni var. Bu nedenlerden ilki, Türkiye'deki saç ekim merkezlerinin yenilikçi teknikleri kullanıyor olması. FUE, DHI gibi saç ekim teknikleri; Türkiye'de yaygınlık gösteriyor. Bunun yanı sıra Türkiye'deki saç ekim fiyatları pek çok ülkeye göre çok daha uygun. Bu hususların tamamı, Türkiye'nin saç ekiminde tercih nedeni olmasını sağlıyor."

TÜRKİYE'DE SAÇ EKİMİNDE YENİLİKÇİ TEKNİKLER KULLANILIYOR

Saç ekiminde yenilikçi tekniklerin kullanılmasının önemli olduğunu ifade eden Uğur Öztürk, bu tekniklerin saç ekiminde başarı oranını arttırdığını da ifade etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Öztürk, Türkiye'deki saç ekim merkezlerinin yenilikçi ve teknolojik yöntemleri kullandığının altını çizdi: "Türkiye, sağlık turizmi açısından oldukça önemli ülkelerden bir tanesi. Özellikle Türkiye'ye gezme amaçlı gelen turistler, saç ekimi uygulamalarından da yararlanıyor. Bu durum ülke ekonomisi açısından olumlu bir durum. Biz de Vatanmed olarak bu konuda önemli adımlar atıyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz." ifadelerinde bulundu.

YURT DIŞINDAN PEK ÇOK HASTA TÜRKİYE'YE SAÇ EKİMİ İÇİN GELİYOR

"Yurt dışından pek çok insan, Türkiye'ye saç ekimi için geliyor. Bu durum, Türkiye'deki saç ekim merkezlerinin başarısı olarak değerlendirilebilir. Vatanmed olarak biz de kaliteli bir hizmet sunuyor, sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve saç ekiminde yüksek başarıyı hedefliyoruz. Bu sayede başarılı hizmet sunduğumuzu söyleyebilirim."